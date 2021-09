La deuxième saison de “Little America” ​​revient sur Apple TV +, tournée au début de l’année prochaine

Little America reviendra sur Apple TV+, a confirmé la co-créatrice Emily V. Gordon. Le plan est de reprendre le tournage début 2022, selon un tweet repéré par MacRumors.

Préparation en cours pour le tournage de la saison 2 de “Little America” ​​pour Apple TV+

Mme Gordon, qui a également travaillé sur The Big Sick, a tweeté que Little America “est particulièrement inadapté au tournage en temps de pandémie”. Cependant, les préparatifs sont en cours pour commencer le tournage de la deuxième saison au début de l’année prochaine.

Little America s’inspire d’une série d’Epic Magazine racontant des histoires drôles, romantiques, sincères, inspirantes et surprenantes d’immigrants aux États-Unis. Lee Eisenberg (The Office), qui a un accord global avec Apple, est le showrunner. Il écrit et produit également aux côtés de Kumail Nanjiani et de Mme Gordon. La première saison est disponible pour les abonnés dès maintenant.