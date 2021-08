La deuxième saison de ‘Modern Love’ arrive sur Amazon – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Après presque deux ans d’attente, Modern Love, la série Amazon Prime basée sur les histoires publiées par le New York Times dans sa chronique du même nom, débarque avec sa deuxième saison sur la plateforme de streaming avec huit nouveaux épisodes et des personnages différents.

Vendredi dernier, les chapitres ont été lancés avec des acteurs tels que Minnie Driver (Indomitable Mind), Tobias Menzies (Outlander), Kit Harington (Game of Thrones) et Tom Burke (Mank). Chacun d’eux joue dans une histoire différente en 30 minutes en moyenne.

Certains des essais du New York Times, qui ont été une inspiration pour cette nouvelle saison, incluent l’histoire de deux jeunes hommes qui se rencontrent dans un train de Galway à Dublin au début de la pandémie, une lycéenne qui doit lutter avec sa sexualité et un soldat revenant d’Afghanistan pour s’occuper de son mariage.

Chaque événement de la série aborde des thèmes amoureux quelque peu déchirants qui invitent à la réflexion grâce aux expériences réelles auxquelles les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne. Les pertes et les réconciliations sont une constante au sein de l’intrigue.

“Avec cette série, nous pensons que quiconque la regarde pourrait avoir son histoire à l’intérieur car, en théorie, n’importe qui peut écrire au New York Times, raconter son Modern Love et finir à l’écran”, a déclaré le réalisateur et scénariste de la série. . John Carney.

La chronique Modern Love a commencé à être publiée dans le journal new-yorkais en 2004, en 2016, elle est devenue un podcast et en 2019, la série est arrivée avec des interprètes de renom tels que Andy García, Anne Hathaway, Tina Fey, John Slattery et Catherine Keener.

Pour ce deuxième volet, les utilisateurs pourront retrouver des histoires comme celle d’une femme (Minnie Driver) qui a continué sa vie après avoir été veuve il y a des années. Elle n’arrive pas à surmonter totalement la mort de son mari, qui est toujours présent grâce à une voiture qu’elle possède toujours.

Driver a évoqué sa participation à Modern Love et a déclaré que “c’était aussi merveilleux d’explorer comment nous accommodons la douleur et l’amour dans le même cœur”, a déclaré l’actrice qui commence la série avec l’épisode Une route sinueuse avec le toit ouvert.

De leur côté, Kit Harington et Lucy Boynton donnent vie à des jeunes qui tombent amoureux lors d’un voyage en train mais n’échangent pas de données pour se revoir quelques jours plus tard au même endroit, sans savoir que la situation de la pandémie va changer. leurs projets.