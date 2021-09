La deuxième saison de Super Bomberman R Online ajoute Soma Cruz de Castlevania

Aujourd’hui voit le lancement de la deuxième saison de Super Bomberman R Online, apportant des ajustements, de nouvelles récompenses et même un nouveau personnage.

Le nouveau personnage en question est Soma Cruz, protagoniste de Castlevania : Aria of Sorrow et Castlevania : Dawn of Sorrow. Il est désormais disponible pour 500 Bomber Coins dans le menu Personnage de la boutique en jeu et est doté d’une capacité spéciale « Pouvoir de domination ».

Ceci, et tous les autres changements qui sont arrivés dans le cadre de la saison 2, sont détaillés dans les notes de mise à jour complètes ci-dessous.

■Soma Cruz Bomber a rejoint !

Soma Cruz de la série Castlevania a rejoint SBRO ! Vous pouvez le trouver dans le menu Personnage de la boutique en jeu.

・Capacité spéciale « Pouvoir de domination » : Soma Cruz scelle et copie temporairement les capacités spéciales des personnages qui entrent en contact avec ses chauves-souris.

■Renouvellement du Battle Pass ! De nouvelles récompenses basées sur la série Castlevania arrivent !

Les Pass Gold (Payant) et Silver Pass (Gratuit) ont été renouvelés ! Vous pouvez gagner des objets et des Bomber Coins en récompense pour les deux au fur et à mesure que vous progressez dans les rangs.

Rassemblez des tenues, des accessoires et des railleries inspirés de la série Castlevania en récompense grâce au nouveau Gold Pass !

*À partir de cette saison, les Bomber Coins peuvent également être gagnés via le Silver Pass.

Exemples de récompenses

Tenues Accessoires Taunts Icons

■ Plus tard cette saison : bataille événementielle !

La bataille d’événement est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux joueurs de profiter d’une variété d’événements spéciaux en jeu ! Le contenu et les dates de sortie de ces événements seront annoncés à une date ultérieure, nous espérons donc que vous les attendez avec impatience !

■ Les modifications suivantes ont été apportées pour améliorer l’expérience de jeu des joueurs.

Bleu ・Puissance de feu maximale augmentée de 4 à 6 Rouge ・Puissance de feu maximale augmentée de 4 à 6 Noir ・Puissance de feu maximale augmentée de 4 à 6 Lance Bomber ・Le temps de recharge de la capacité spéciale a été réduit de 8 à 6 secondes

・Portée de la capacité spéciale augmentée de 8 à 11 carrés Bombardier Richter ・Le temps de recharge de la capacité spéciale a été augmenté de 0,9 à 3 secondes

・La durée de la capacité spéciale a été réduite de 3 à 2 secondes

・Richter ne peut plus équiper Punch, Bomb Kick ou Power Glove Pyramid Head Bomber ・Le temps de recharge des capacités spéciales a été augmenté de 10 à 14 secondes.

・Réduction de la vitesse pendant la capacité spéciale réduite de 50% à 30%

Super Bomberman R Online est disponible gratuitement sur le Switch eShop, donc malgré nos sentiments mitigés lorsque nous avons joué au jeu pour examen, cela ne peut pas vraiment faire de mal d’essayer si cela vous intéresse. Si vous jouez déjà au jeu, assurez-vous de nous faire savoir si vous êtes ravi de voir Soma Cruz ajouté à la programmation avec un commentaire ci-dessous.