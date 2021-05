La deuxième saison de The Witcher entre dans la phase de post-production – The News of Chihuahua – Between the lines

Netflix continue avec The Witcher, la série dans laquelle Henry Cavill joue à nouveau Geralt of Rivia dans la deuxième saison tant attendue. Début avril, le compte officiel des médias sociaux a finalement annoncé que le tournage était terminé, un processus d’enregistrement qui a pris plus de temps que prévu en raison de la crise des coronavirus. Maintenant, Lauren S. Hissrich, la showrunner, a révélé que le produit est déjà en cours de post-production.

Il l’a révélé sur Twitter, où il a partagé le message suivant: «De retour à Londres; retour dans la (petite, sombre, bruyante) pièce où ça se passe. C’est vrai, nous sommes en post-production sur The Witcher Saison 2, donc je suis foutrement excité. ” Bien que l’on ne sache toujours pas quand il fera ses débuts sur Netflix, la fenêtre de première est déjà définie: ce sera dans le courant de cette année 2021.

PLUS DE 150 JOURS DE TOURNAGE

Le tournage de la deuxième saison de The Witcher a duré 158 jours au total, comme l’a partagé la plateforme elle-même dans une récente communication. Au cours de ce processus, l’équipe a fini par utiliser jusqu’à trois unités différentes, disposées sur le terrain pour capturer les nouvelles histoires de Geralt, Yennefer, Ciri et d’autres personnages qui font partie du monde créé par l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Une équipe de plus de 89 personnes dans le casting, en plus des professionnels de la production, a été déployée dans les 15 lieux qui composent cette nouvelle saison.

The Witcher ne restera pas dans un seul produit pour la télévision. Le film d’animation The Wolf’s Nightmare sortira en 2021. Ce film racontera l’histoire de Vesemir, le mentor de Geralt, bien que des années avant la rencontre de ces deux personnages. D’autre part, The Witcher: Blood Origin sera une préquelle se déroulant mille ans avant les événements survenus dans la série principale.

