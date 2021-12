La deuxième saison n’est même pas confirmée et The Squid Game négocie déjà une troisième saison | Divertissement

Ce qui est déjà la série la plus réussie de l’histoire de Netflix négocie déjà non pas une mais deux nouvelles saisons pour continuer avec une histoire qui a accroché plus de 100 millions de personnes.

The Squid Game a été créé sur Netflix en septembre et, en quelques semaines, il a été confirmé comme l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision, pas seulement Netflix.

Car il est compréhensible qu’il y ait eu une clameur populaire pour prolonger la série pour une deuxième saison. Et, selon de nouvelles informations, aussi pour un tiers si ça se passe bien.

Le créateur du Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a déclaré qu’il avait été en contact avec Netflix précisément pour cela.

« Je suis en pourparlers avec Netflix au sujet des deuxième et troisième saisons », a déclaré Dong-hyuk lors d’une interview avec le diffuseur coréen KBS. Et il a ajouté : « Nous parviendrons à un accord à tout moment. »

Cela confirme les rumeurs de l’industrie selon lesquelles Netflix cherchait à investir dans la série pour quelques saisons supplémentaires., mais cela n’avait jusqu’à présent été officiellement confirmé par aucune des parties concernées.

Jusqu’à maintenant il a été spéculé que La deuxième saison de la série suivra Gi-hun, le vainqueur des jeux de la première saison, et ses tentatives pour arrêter ceux qui sont derrière les jeux.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Squid Game se concentre sur une bande de joueurs sans le sou qui acceptent une invitation à participer à des jeux pour enfants sur une île éloignée.

Son attrait est le prix en argent de 456 000 millions de won (30 millions d’euros). Mais ils ne savent pas que c’est un jeu à enjeux élevés qu’ils n’ont pas eu car cela se traduit par des morts et beaucoup de douleur.

The Squid Game est l’émission la plus populaire de Netflix dans environ 90 pays et est devenue le contenu le plus regardé de l’histoire de la plateforme de streaming. Sans aucun doute, un succès inattendu pour une série coréenne sortie sans campagne marketing.