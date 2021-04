La deuxième sortie de Bad Bunny x Adidas arrive au Mexique: ce qu’il faut savoir

Auparavant, Bad Bunny avait conçu et a sorti sa version de l’adidas Forum 84 de couleur marron. Cette silhouette a été rapidement épuisée, alors lors de la publication de cette nouvelle collaboration, l’interprète de Dákiti a écrit: « Le café est fini mais ceux-ci restent 💖💖💖💖 ».

Le « Forum Bad Bunny – Oeuf de Pâques » sera disponible à la vente en Amérique latine à partir du 6 avril sur adidas.mx, Magasin phare adidas Originals à Mexico, Lust, Amy, Alive, Laces, Soul, Two Feet Under et 99 problèmes. Vous devrez être très conscient de la dynamique des ventes. Ils ont un coût de 160 dollars.