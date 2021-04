La deuxième vague aggrave les risques de reprise

Notre scénario de base continue de voir la croissance réelle de la VAB rebondir à 9% en FY22 après une contraction de 6,4% en FY21.

Par Indranil Sen Gupta et Aastha Gudwani

Nous sommes d’autant plus préoccupés par le fait que l’augmentation des cas de Covid-19 représente un risque pour notre rétablissement encore peu profond. Les cas de Covid-19 ont bondi de 6x + à 103 558 par jour contre 16 838 un jour il y a un mois. Alors que 5% de la population totale a reçu la première dose, 0,8% ont reçu les deux doses du vaccin Covid-19. Reste à voir si les cas s’atténuent avec les verrouillages locaux de type Maharashtra. Notre scénario de base voit le vrai rebond de la GVA à 9% en FY22 après une contraction de 6,4% en FY21. Nous estimons qu’un mois de verrouillage national coûte 100 à 200 pb de PIB annuel. Il va sans dire que cela aggrave également les risques budgétaires. Dans l’ensemble, nous continuons de nous attendre à ce que le RBI MPC fasse une autre pause accommodante mercredi. Il restera probablement en suspens tout au long de l’exercice 22 et augmentera les taux de 100 pb au cours de l’exercice 23.

La RBI devrait se concentrer sur le financement du déficit budgétaire déjà élevé à des rendements raisonnables pour soutenir la reprise sans ajouter à l’excédent de liquidité / croissance de M3. Nous constatons a) 50 milliards de dollars d’OMO en FY22 combinés aux LTRRO, b) une hausse de 3% des limites HTM des banques, étendue à FY26, et c) une intervention de change à terme.

Cas de Covid 19 en hausse: surtensions de la deuxième vague

Les cas de Covid ont franchi le dernier sommet. Les cas de Covid-19 ont bondi de 6x + à 103 558 par jour dimanche contre 16838 un jour il y a un mois. Il a franchi le sommet de 97859 en 2020. Le rythme s’accélère. En 2020, il a fallu trois mois pour que les cas passent de 10 000 niveaux à la mi-juin à 90 000 niveaux à la mi-septembre. Dans ce cycle, cela a pris 6 semaines. Une préoccupation supplémentaire est que les cas quotidiens ne sont pas plus élevés en raison de l’amélioration des tests en soi. Alors que les tests quotidiens étaient en moyenne de 1 million au cours des 7 derniers jours, les cas quotidiens sont passés de 68 000 à 93 000. Les tests globaux sont encore loin d’être adéquats. Les taux de mortalité sont toujours heureusement inférieurs. Les décès, à 478 par jour, représentent 42% de ceux observés lorsque les cas quotidiens à l’échelle nationale ont atteint le niveau de 97 000 l’année dernière. La vaccination doit reprendre; 0,8% de la population a reçu les deux injections de Covid 19 et 5% a reçu la première dose.

Un mois de verrouillage national coûte 100 à 200 pb de PIB

Il reste à voir si cette deuxième vague de cas de Covid 19 disparaîtra sans un verrouillage au niveau national. Notre analyse montre qu’un mois de verrouillage national coûte entre 100 et 200 pb de PIB. Compte tenu du coût économique élevé, nous nous attendons à ce que le Centre et les gouvernements des États essaient de contenir la propagation avec le durcissement de la réglementation Covid 19, les couvre-feux nocturnes et les verrouillages localisés. Après tout, 81,9% du total des nouveaux cas quotidiens proviennent de 8 des 29 États. Le gouvernement du Maharashtra a déjà annoncé des restrictions strictes.

9% de croissance FY22 GVA; Risque de 300 pb en cas de verrouillage national

Notre scénario de base continue de voir la croissance réelle de la VAB rebondir à 9% en FY22 après une contraction de 6,4% en FY21. Cela s’explique par un bond de 13,6% en avril-septembre en supposant un retour à la normale. Cela suppose un déploiement important du vaccin d’ici juin. Si cela se prolonge jusqu’au trimestre de décembre, il y aurait un risque de 300 pb sur nos prévisions de croissance de 9% pour l’exercice 22. Nous estimons qu’un arrêt en raison de la hausse des cas pose également un ordre similaire de risque de baisse en réduisant le bond de la croissance d’avril à septembre que nous avons supposé.

Extraits édités du rapport India Economic Watch de BofA Global Research daté du 6 avril 2021

(Les auteurs sont des économistes indiens, BofAS India. Les opinions sont personnelles)

