La deuxième vague atteint le nombre de téléspectateurs IPL

L’IPL 2021, qui a débuté le 9 avril, a vu quatre joueurs se retirer du tournoi et deux arbitres rentrer chez eux. Le spectacle médiatique annuel s’est retrouvé au milieu de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 en Inde.

Les circonstances incertaines dans lesquelles la ligue se déroule auront probablement un impact sur son audience, et les annonceurs s’inquiètent de leurs investissements, disent des initiés du secteur.

Selon Barc India, les 17 premiers matchs de l’IPL 2021 ont enregistré 6,62 milliards de minutes de visionnage par match. En comparaison, les 14 premiers matchs de l’année dernière ont recueilli 8,34 milliards de minutes de visionnage par match. La portée cumulée a diminué d’environ 9,5%, passant de 116 millions par match en 2020 à 105 millions par match cette année.

Le match d’ouverture en 2021 a enregistré 9,7 milliards de minutes de visionnage selon Star India, tandis que le match d’ouverture de l’année dernière entre les Chennai Super Kings et les Indiens de Mumbai a enregistré 11,2 milliards de minutes de consommation.

«Le tournoi ne s’est pas très bien ouvert cette année et le taux d’audience pour la semaine d’ouverture était d’environ 15 à 16% inférieur à celui de l’année dernière», informe B Krishna Rao, responsable principal de la catégorie marketing chez Parle Products. Il y a eu une baisse similaire du nombre de téléspectateurs de la ligue sur Disney + Hotstar, dit Manika Juneja, EVP opérations (Ouest et Sud), WATConsult. Elle a déclaré que l’ouverture de l’IPL 2021 avait culminé à 6,7 millions de téléspectateurs sur la plate-forme OTT cette année, contre 8,4 millions de téléspectateurs en 2020.

L’inventaire publicitaire d’une propriété multimédia telle que IPL est vendu beaucoup à l’avance, une grande partie de l’inventaire étant prise en charge par les sponsors. «La majeure partie de l’inventaire d’IPL a été épuisée cette année et les annonceurs ont été bloqués en mars 2021», déclare Vasudha Dawar, vice-présidente de Carat India. Un créneau de 10 secondes était d’environ `12-13 lakh. Étant donné que l’argent des annonceurs est bloqué, si cette tendance à la baisse se poursuit et que le diffuseur n’est pas en mesure d’égaler les résultats initialement promis, les marques pourraient rechercher des cadeaux et un inventaire supplémentaire.

Les marques qui ne sont pas des sponsors de la ligue se montrent prudentes avec leurs dépenses médiatiques en IPL. «Les marques de vente au détail de la catégorie non essentielle et celles qui ne sont pas soutenues par des fonds de capital-risque réduisent leurs dépenses en IPL car leurs activités de vente dépendent des freins locaux. La ligue n’a pas l’air aussi excitante qu’elle l’était avant de commencer. On peut s’attendre à une baisse de 10 à 12% des investissements dans les médias sur Disney + Hotstar », déclare Juneja.

Star India, le diffuseur officiel, a commencé à diffuser des matchs sur Star Plus en direct le dimanche seulement à partir de la deuxième semaine de la ligue. Les analystes du secteur affirment qu’à partir de maintenant, ce flux supplémentaire n’apporte pas une audience supplémentaire significative. Par conséquent, l’inventaire publicitaire sur Star Plus n’est pas encore vendu séparément aux annonceurs. À partir de maintenant, le flux supplémentaire est une sorte de bonus pour les annonceurs qui diffusent des publicités sur IPL.

Avec le centre de divertissement Maharashtra prolongeant le verrouillage jusqu’au 15 mai, Star Plus, un GEC hindi, pourrait ne pas avoir de contenu à diffuser à court terme. «Le diffuseur pourrait retransmettre les matchs sur Star Plus tous les jours de la semaine et en faire une nouvelle source de revenus», estime Sandeep Goyal, fondateur de Mogae Media.

Selon ESP Properties, en 2020, les dépenses médiatiques consacrées aux événements sportifs ont diminué de 30% d’une année sur l’autre à `3,657 crore. Le cricket, le sport qui attire le plus de commandites, les a vus passer de `1 290 crore en 2019 à 1 069 crore en 2020. L’industrie espère récupérer ses pertes en 2021. Star Sports, qui aurait gagné environ 2 800` ` crore d’IPL 2020, vise un revenu publicitaire de `3,200-3,300 crore cette année.

Selon la société d’écoute des médias sociaux Talkwalker, les conversations sur les médias sociaux autour de l’IPL et de Covid-19 ont quadruplé au cours des sept derniers jours par rapport à la première semaine de la ligue.

La décision de la BCCI de continuer le tournoi a suscité des critiques et alimente une grande partie du sentiment négatif autour de l’événement.

