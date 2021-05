La deuxième vague Covid-19 peut-elle conduire à une pénétration accrue de l’assurance maladie en Inde

Les assureurs devraient utiliser davantage d’analyses de données et d’intelligence artificielle pour la gestion des sinistres.

Si 2020 était pire, la poursuite de 2021 ressemble à un cauchemar. Les infrastructures de santé non seulement dans les zones urbaines mais même dans les zones semi-urbaines et rurales se sont effondrées. Le rythme accéléré de l’augmentation de la deuxième vague de cas de Covid-19 a eu un impact sur tout le monde dans le pays – d’une manière ou d’une autre.

Nous soulignons depuis de nombreuses années la sous-pénétration de la vie ainsi que l’assurance maladie en Inde. Mais les mesures prises par le gouvernement et l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) amélioreront la portée des produits d’assurance dans les années à venir.

La manière dont les réclamations sont arrivées pour les acteurs de l’assurance maladie et le fardeau pour les compagnies d’assurance – l’assurance maladie a besoin d’une refonte. Une fois que cette crise en cours diminue, il faut examiner comment garantir une assurance maladie pour la famille ainsi que la manière dont les compagnies d’assurance réduisent les risques.

Les compagnies d’assurance maladie générale ont vu une augmentation des réclamations et en mai, les compagnies d’assurance non-vie ont reçu 14,8 lakh réclamations s’élevant à environ Rs 23000 crore. Depuis le début de l’exercice en cours uniquement, les compagnies d’assurance générale ont reçu des réclamations s’élevant à environ Rs 8 400 crore.

Le secteur de l’assurance non-vie craint de plus en plus que son bilan ne soit affecté par le nouveau coronavirus. Le coup pourrait être pire pour les acteurs spécialisés de l’assurance maladie en Inde.

Les acteurs de l’assurance se livrent depuis longtemps à des guerres de prix pour augmenter les primes. Le type d’allégations que les entreprises du secteur public ont vues dans le secteur de la santé au détail, ainsi que les plans d’entreprise, sont une source de préoccupation. Les compagnies d’assurance devraient opter pour un mélange d’actions offensives et défensives pour accélérer les efforts de reprise à long terme.

Les assureurs devraient utiliser davantage d’analyses de données et d’intelligence artificielle pour la gestion des sinistres. Dans le même temps, augmentez l’automatisation pour des normes de souscription strictes. En Inde, même maintenant, la plupart des compagnies d’assurance générale subissent et souscrivent des pertes, ce qui signifie en gros des sinistres plus élevés que les primes qu’elles ont reçues.

Par exemple, une compagnie d’assurance chinoise nommée Ping An Life a lancé un modèle de risque de souscription sur sa plateforme de souscription intelligente, avec un taux de précision de 90,8% dans l’identification des risques. En 2019, la plateforme a servi plus de 18 millions d’assurés et approuvé 96% des polices par souscription automatique.

Le délai de souscription par dossier a été ramené de 3,8 jours de souscription manuelle à dix minutes, optimisant ainsi l’expérience client. Pourquoi quelqu’un en Inde ne peut-il pas adopter une sorte de modèles technologiques du monde entier et les mettre en œuvre en Inde à des fins de souscription?

L’assurance maladie contribue à hauteur de 20% à l’activité d’assurance non-vie, ce qui en fait le deuxième portefeuille du secteur. La population indienne couverte par l’assurance maladie a été relativement insignifiante, mais les choses se sont améliorées car un certain nombre de personnes ont opté pour une assurance maladie au fil du temps.

Le PM-JAY lancé par le gouvernement dans le cadre de l’initiative Ayushman Bharat pourrait augmenter la pénétration de l’assurance maladie en Inde de 34% à 50%. Le régulateur de l’assurance a annoncé divers régimes standard d’assurance maladie comme Arogya Sanjeevani, Corona Kavach et Corona Rakshak.

Dans la deuxième vague, nous avons vu que les factures médicales s’accumulaient, affectant le plus la classe moyenne. Les dépenses personnelles des Indiens sont parmi les plus élevées au monde. Il appartient maintenant aux assurés d’acheter la police d’assurance-maladie et non pas seulement de dépendre des plans d’entreprise et pour que les compagnies d’assurance se développent à partir de maintenant, elles doivent adopter la technologie à un rythme beaucoup plus rapide.

par, Rakesh Goyal Directeur Probus Insurance

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.