La deuxième vague de Corona arrive dans les réservations d’hôtels! Les nouveaux lancements se poursuivent, les initiatives durables s’intensifient

Les amateurs de plage voudront peut-être prendre note d’un autre nouveau lancement: le Westin Goa. (Image: Le Westin Goa)

Deuxième vague Corona: Les réservations d’hôtel assistent à un grand marasme! L’industrie hôtelière indienne est à nouveau aux prises avec l’impact des verrouillages spécifiques aux États alors que la flambée des cas de coronavirus continue de s’envoler à travers le pays. De nombreuses parties prenantes épinglent leurs perspectives optimistes sur la reprise des réservations une fois que la campagne de vaccination devient plus robuste. Plus important encore, les hôtels innovent avec des modèles nouveaux et émergents d’engagements durables pour réduire les émissions de carbone et les déchets plastiques.

La deuxième vague frappe les réservations d’hôtels

Partageant des informations exclusivement avec Financial Express, Shahzad Aslam, responsable des ventes chez Leisure Hotels Group, déclare: «La pandémie continue de faire des ravages dans toutes les industries, les voyages, l’hôtellerie et l’aviation étant les plus touchés par les dégâts de la deuxième vague. Les réservations ont chuté de plus de 75% en raison de la deuxième vague COVID et des nouvelles restrictions imposées par les gouvernements des États. Cependant, nous sommes optimistes que la prochaine campagne de vaccination entraînerait une augmentation des tendances de réservation à partir de juin. Ce mois-ci, nous continuons de recevoir des demandes de voyageurs à la recherche de forfaits Staycation et Workcation dans nos complexes, qui sont naturellement isolés et situés dans des endroits éloignés. »

Les lancements de nouveaux hôtels continuent

Cependant, les lancements récents de différents hôtels indiquent également une augmentation de la demande de voyages dans les destinations de loisirs, alors que les demandes de séjour et de travail se poursuivent.

Marquant son 12ème hôtel sous sa marque Beacon, Concept Hospitality a ouvert un hôtel d’affaires de 40 chambres sur Ashram Road, qui est le centre commercial d’Ahmedabad. Situé à proximité de l’ashram de Sabarmati, du bord de la rivière Sabarmati et plus encore, le Kanak Beacon Hotel se trouve à proximité des principales attractions touristiques de la ville.

«Nous sommes le plus grand acteur de l’hôtellerie du Gujarat. Ahmedabad étant la capitale est extrêmement important d’un point de vue commercial. Nous avons déjà le Fern Ahmedabad qui est un hôtel haut de gamme. La marque Beacon en soi est une marque hôtelière intelligente et efficace dans notre portefeuille. Il traite du segment de marché intermédiaire. Nous avons été témoins d’une demande pour un tel hôtel de niveau intermédiaire. Maintenant que nous avons la bonne opportunité, nous avons ouvert Kanak Beacon », informe Suhail Kannampilly, PDG de Concept Hospitality Pvt Ltd,

Il souligne en outre: «Nous suivons une politique très stricte depuis le début de la pandémie. Nous avons lancé un programme Staygiene pour améliorer les normes d’hygiène dans toutes nos propriétés. Ces directives, qui incluent également les services sans contact, ont été minutieusement mises en œuvre dans l’ensemble du groupe. »

Les amateurs de plage voudront peut-être prendre note d’un autre nouveau lancement: le Westin Goa. Marquant les débuts de la marque à Goa, l’hôtel se trouve à 40 minutes en voiture de l’aéroport international de Goa à Dabolim. Fidèle à l’esprit de l’hospitalité de Goa, l’hôtel a déroulé le tapis rouge pour choyer ses clients avec ses offres d’hospitalité haut de gamme. Vous pourrez profiter de massages relaxants, d’enveloppements corporels, de rituels de bain et de soins d’exfoliation et de soins du visage au spa Westin Heavenly.

Qualifiant le premier lancement à Goa de la 9e propriété Westin en Inde, Neeraj Govil – Vice-président principal, Opérations APEC, Marriott International a exprimé son optimisme quant à l’expansion de l’offre de bien-être emblématique de la marque à un plus grand nombre de voyageurs.

«Eat Well» est l’un des trois piliers fondamentaux de l’expérience qu’offre le Westin, la cuisine locale étant la vedette et son restaurant ouvert toute la journée «The Market» propose des choix culinaires soucieux de la santé. Pour ceux qui aiment les cocktails, son bar du hall ‘Haven’ propose des cocktails inspirés de Goa, tandis que Anjuna Coffee and Co propose des cafés fraîchement moulus ainsi que des pâtisseries et des sandwichs et des boissons revitalisantes.

Les hôtels se concentrent sur des engagements durables uniques

Outre les lancements de nouveaux hôtels, les engagements en matière de développement durable sont également renforcés dans le secteur de l’hôtellerie.

Récemment, Andaz Delhi s’est associé à une start-up WaterTech basée à Gurgaon, Swajal WaterCute, pour adopter des bouteilles d’eau en verre durables pour remplacer les bouteilles d’eau en plastique dans toutes leurs chambres d’hôtel. On estime que cette mesure permettra d’économiser plus de cent tonnes de déchets plastiques et quatre cents tonnes d’émissions de carbone au cours des cinq prochaines années.

Notamment, Andaz Delhi est le premier hôtel à exploiter la dernière plate-forme GenX5 déployée par Swajal WaterCube, qui permet à chaque bouteille d’être désinfectée, lavée, stérilisée puis remplie.

Le Dr Vibha Tripathi, ancien élève de l’IIT et PDG de Swajal WaterCube, souligne que leur démarrage est «une technologie pour la première fois dans l’eau» qui dispose d’un système de gestion des stocks intégré conçu pour le segment de l’hôtellerie.

Notamment, la startup prétend être le “ seul système au monde conçu pour les bouteilles d’eau en verre d’hôtel ” pour permettre des solutions automatisées de bout en bout.

Vous vous demandez comment fonctionne cette bouteille d’eau en verre?

Swajal WaterCube déclare avoir développé une plateforme IoT propriétaire pour surveiller la qualité de chaque goutte d’eau en temps réel. Ainsi, chaque bouteille d’eau en verre fonctionne sur le concept de «Zero Mile Water», ce qui implique que les bouteilles en verre sont recyclées dans les locaux de l’hôtel.

En termes simples, il réduit l’empreinte carbone en supprimant le besoin de continuer à transporter la bouteille d’un plan central à l’autre. Étant donné que le concept de l’eau Zero-Mile est de fournir de l’eau minérale sans carbone et sans plastique, la plate-forme IoT de WaterCube permet de surveiller l’eau à distance.

Alors que la deuxième vague de corona a perturbé la vie quotidienne de la plupart des gens, il est clair que la propagation continue a rendu essentiel pour les voyageurs d’appuyer sur le bouton de pause de leurs projets de voyage, du moins pour le moment.

Le seul aspect positif est que les acteurs de l’hôtellerie sont optimistes sur le fait que “ cela aussi passera ” et que d’ici juin, les réservations de voyages et d’hôtels devraient à nouveau connaître une augmentation de la demande.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.