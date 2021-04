La deuxième vague de coronavirus fait rage parmi les «  jeunes  »! Il est temps d’ouvrir la distribution contrôlée de vaccins

Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre les prix du marché libre, le gouvernement peut déployer la vaccination gratuite dans les établissements privés et publics.

Delhi a rejoint le Pendjab et le Maharashtra pour demander au Centre d’autoriser la vaccination Covid-19 pour les jeunes. La capitale nationale – le Pendjab et le Maharashtra – a été qualifiée d ‘«États préoccupants» par le Centre, compte tenu de la deuxième vague de nouveaux cas de Covid-19. Le directeur de l’AIIMS, Randeep Guleria, ayant déclaré que la deuxième vague semble faire rage principalement parmi les «jeunes», l’appel des États à autoriser la vaccination des personnes aussi jeunes que 21 ans semble justifié. Delhi a également demandé au Centre d’autoriser les centres de vaccination à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui, actuellement, fonctionnent 12 heures par jour.

Si le Centre acceptait les demandes des États, il y a de fortes chances que la couverture vaccinale augmente. Mais ce ne serait encore qu’une solution partielle, car laisser la vaccination sur le marché libre – sans plafonnement des prix des vaccins – permettrait aux personnes de tous âges pour lesquelles les vaccins se sont avérés sûrs et efficaces de se faire vacciner. Les hôpitaux privés dotés d’une infrastructure adéquate pour surveiller / gérer les MAPI peuvent rendre le service disponible pendant autant d’heures qu’ils le souhaitent.

Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre les prix du marché libre, le gouvernement peut déployer la vaccination gratuite dans les établissements privés et publics. Le Centre doit garder à l’esprit le fait que Covid-19 continuera d’arriver par vagues à moins qu’il n’y ait une couverture vaccinale significative dans le pays. Et, si des variantes résistantes aux vaccins se développaient, la distribution contrôlée se serait vraiment révélée désastreuse.

