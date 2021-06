La deuxième vague de Covid-19 a eu un impact débilitant sur l’immobilier : Credai

Alors que l’industrie est encore en train d’évaluer l’impact en termes de baisse des ventes, les visites et les demandes de renseignements sont presque nulles, et les personnes qui s’étaient auparavant montrées intéressées reportent désormais leurs décisions d’achat.

Le secteur de l’immobilier résidentiel en Inde traverse une période difficile, car les demandes de renseignements et les visites sans rendez-vous des clients se sont effondrées, frappées par le sentiment mitigé des acheteurs. Les développeurs disent qu’ils s’attendent à ce que la reprise soit de longue haleine, ce qui pourrait prendre des mois.

L’année dernière, la réduction du droit de timbre dans le Maharashtra, associée à de fortes remises et offres, a entraîné une forte augmentation des ventes résidentielles malgré la pandémie de Covid-19. Cependant, la deuxième vague de la pandémie, qui a été beaucoup plus brutale et a touché un plus grand nombre de personnes, a gravement ébranlé les sentiments, ont déclaré les développeurs.

Une enquête auprès de 5 000 développeurs de 217 villes menée par la Confédération des associations de promoteurs immobiliers de l’Inde (Credai) a révélé que 98 % des développeurs sont confrontés à une réduction des demandes des clients et 42 % connaissent une baisse de 75 % des demandes des clients. De plus, la deuxième vague a poussé 95 % des clients à reporter leurs décisions d’achat.

Harsh Vardhan Patodia, président de Credai National, a déclaré : « La deuxième vague a eu un impact plus débilitant sur le secteur immobilier que la première vague, et a ajouté des facteurs tels que le récent pic de [prices of] matériaux de construction, y compris l’acier et le ciment, ont contribué à une augmentation de plus de 10 % des coûts de construction pour plus de 88 % des développeurs.

Les contraintes financières et la pénurie de liquidités aggravent encore le problème, avec 77% des développeurs rencontrant des problèmes de service des prêts existants, 85% confrontés à des perturbations dans la collecte prévue et 69% confrontés à des problèmes de décaissement des prêts immobiliers aux clients, selon l’enquête.

Boman Irani, président élu du Credai National, a déclaré : « La deuxième vague a frappé vite, fort et elle a frappé à la maison. Nos walk-ins ont complètement baissé. Nos clients qui cherchaient à acheter des maisons plus grandes et étaient prêts à investir reportent maintenant leurs décisions d’achat.

Irani a déclaré que bien que les affaires ne se soient pas complètement arrêtées et que les clients reviendront, la période intérimaire est critique pour les développeurs, qui auront besoin de l’aide du gouvernement et du soutien des institutions financières pour s’en sortir.

Satish Magar, président de Credai, a déclaré que depuis que les restrictions de verrouillage sont levées par phases, les gens sont toujours sceptiques quant à la visite des sites. « À moins que les gens ne soient capables de voir et de sentir à nouveau les produits, les ventes ne reprendront pas et cela prendra un certain temps », a-t-il déclaré.

Credai demande une exonération ou une réduction des droits de timbre pour aider à augmenter la demande, un crédit de taxe sur les intrants sur la TPS et autres pour améliorer la viabilité financière des projets, et une restructuration des prêts pour aider à atténuer les contraintes financières. L’association demande également l’autorisation d’un guichet unique pour tous les projets, le début des travaux pour accélérer l’achèvement du projet et la prolongation de neuf mois de la validité des approbations existantes.

