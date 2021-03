La deuxième vague de Covid-19 en Inde est-elle due à des variantes de virus? Pas assez de preuves pour soutenir cette affirmation, dit un virologue réputé

La variante britannique du coronavirus avait 23 mutations

Ce ne sont pas les nouvelles variantes, mais les personnes qui s’arrêtent pour adhérer au comportement approprié de Covid est la raison de la flambée des cas en Inde, a déclaré le virologue Shahid Jameel. Selon l’expert, il n’y a pas de preuves suffisantes pour conclure que les nouvelles variantes sont responsables de la forte augmentation de l’infection à coronavirus depuis mars.

En date du vendredi 26 mars, 59 118 nouveaux cas ont été signalés, en une journée, le saut le plus élevé cette année. Le nombre de cas actifs se situe maintenant à nouveau à 4 lakh après trois mois et demi de lul.

Dans une interview avec PTI, Jameel a déclaré qu’avec le déploiement du vaccin Covid, un faux sentiment de sécurité règne parmi les personnes qui ne prennent pas de précautions de sécurité en pensant qu’elles seront bientôt vaccinées. Mais les vaccins ne fonctionneront que si les deux doses sont administrées, a déclaré le chercheur boursier Shanti Swarup Bhatnagar.

Au 25 mars, 8,1 millions de personnes en Inde avaient été vaccinées avec les deux doses et seulement 3% de la population avait pris la première dose, ce qui confère une protection faible ou presque nulle, a-t-il ajouté.

Néanmoins, la possibilité que la variante mutante provoque l’augmentation des cas est possible même s’il n’y a pas suffisamment de preuves pour le soutenir, a noté Jameel.

Le taux de mortalité, en revanche, semble être inférieur à la haute saison de l’année dernière en août et septembre, a déclaré Jameel, actuellement directeur de la Trivedi School of Biosciences à l’Université Ashoka. Raisonnant davantage sur l’augmentation des cas de Covid, Jameel a déclaré que l’ouverture de tous les lieux publics et de loisirs a fait revenir les gens à la normale en se souciant moins de la pandémie.

Quant à la variante «double mutant» trouvée en Inde, Jameel a déclaré qu’une corrélation épidémiologique est nécessaire pour l’établir. Un double variant mutant se produit lorsque deux mutations dans le même virus ont lieu et toutes les deux dans le domaine de liaison au récepteur de la protéine de pointe, a expliqué Jameel. Les mutations sont courantes, mais les mutations de la protéine de pointe déterminent comment ces virus infecteront leurs hôtes, a expliqué Jameel.

La variante britannique du coronavirus avait 23 mutations, dont 8 dans la protéine Spike, la variante Brésil avait 16b mutations et 10 sont dans des protéines de pointe tandis que la variante sud-africaine a neuf variantes dont six sont dans la protéine de pointe., A informé Jameel.

Certaines de ces mutations sont «sélectionnées» parce qu’elles confèrent de meilleures fonctions d’infectivité, de contournement de l’immunité et de facilité de transmission d’un récepteur à un autre.

Parlant de l’efficacité des vaccins actuels Covaxin et Covishield, contre les virus doubles mutants, il a déclaré qu’ils n’avaient pas encore été testés pour affirmer les résultats.

L’Inde a jusqu’à présent détecté une variante « double mutant » de Covid-19 à l’origine du virus dans le Maharashtra, Delhi et dans d’autres endroits, en plus de trois autres variantes au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud trouvée dans 18 États et territoires de l’Union après le séquençage du génome des échantillons . Cependant, le ministère n’a pas jusqu’à présent établi que ces variantes sont à l’origine de l’augmentation soudaine des cas dans certains États.

