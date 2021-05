La deuxième vague de Covid-19 frappe durement les enregistrements de propriétés à Mumbai

Les données concernent la zone relevant de la société municipale de Brihanmumbai – Churchgate à Dahisar et Colaba à Mulund.

Les ventes de propriétés résidentielles à Mumbai ont été gravement affectées par la deuxième vague de l’infection à coronavirus. La ville a enregistré plus de 10000 inscriptions en avril, mais 93% d’entre elles concernaient des propriétés traitées entre décembre 2020 et mars 2021, pour lesquelles des droits de timbre ont été payés pendant la fenêtre de taux inférieur. Seulement 7% de ces enregistrements concernaient de nouvelles ventes résidentielles conclues en avril, selon Knight Frank India.

Les données concernent la zone relevant de la société municipale de Brihanmumbai – Churchgate à Dahisar et Colaba à Mulund.

Selon Knight Frank India, la baisse de vitesse a été exacerbée par la deuxième vague de Covid-19 et le verrouillage qui a suivi. Les enregistrements de propriété avaient connu une forte reprise à Mumbai entre septembre 2020 et mars 2021 en raison de concessions sur les droits de timbre dans l’État.

Le gouvernement du Maharashtra avait également donné une marge de manœuvre de quatre mois aux acheteurs pour enregistrer une propriété après le paiement du droit de timbre, en décembre 2020. Cela garantissait que les acheteurs qui avaient acheté une résidence et payé le droit de timbre au plus tard le 31 mars aient la fenêtre maximale de quatre mois jusqu’au 31 juillet à compter de la date respective du paiement du droit de timbre pour enregistrer leur propriété.

Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «Le secteur de l’immobilier résidentiel a connu un rebond sain au cours des derniers mois, soutenu par une réduction des droits de timbre, contribuant grandement aux finances de l’État. En avril 2021, alors que le gouvernement retirait la réduction du droit de timbre, coïncidant avec la deuxième vague de la pandémie entraînant un verrouillage virtuel, la demande et les ventes de maisons neuves ont été gravement affectées.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.