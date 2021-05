Peut-être investissent-ils également dans des actifs immobiliers par le biais de la copropriété. Nous ne faisons pas de telles transactions, nous ne serons donc pas en mesure de commenter.

La deuxième vague de Covid-19 pourrait avoir un impact sur le logement de luxe à court terme alors que l’attention se déplace vers la santé et la sécurité, mais le segment augmentera avec des personnes qui recherchent de plus en plus des maisons de vacances à distance de conduite, selon Amit Goyal, PDG de l’immobilier de luxe mondial. marque India Sotheby’s International Realty (SIR). S’adressant à Rishi Ranjan Kala, Goyal a déclaré qu’à long terme, les logements de luxe continueront de croître, car il est prévu que d’ici 2025, 45% des propriétaires de maisons de luxe seraient des millénaires. Extraits:

Comment décririez-vous les 12 à 14 derniers mois dans le segment de l’immobilier de luxe en Inde?

La pandémie a peut-être atténué la plupart des secteurs, mais l’immobilier, en particulier le segment des maisons de luxe, a connu une demande sans précédent. En mettant de côté le blues de la pandémie, de nombreux acheteurs aisés ont opté pour des propriétés résidentielles de luxe. Covid-19 a fait prendre conscience aux gens de la valeur de l’espace ouvert, de la salle de sport, du yoga et d’autres installations de loisirs dans la maison pour une vie de qualité. En outre, le travail à domicile, la nouvelle norme, a augmenté la demande de grandes maisons de luxe qui intègrent des espaces de travail. Nous nous attendons à ce que la demande de logements de luxe continue de croître.

Pensez-vous que la deuxième vague pourrait avoir un impact négatif sur la demande car beaucoup voudraient attendre et regarder?

Nous ne prévoyons aucun impact négatif de la deuxième vague de la pandémie à long terme. Cependant, à court terme, il peut y avoir un certain impact étant donné que l’accent a été mis sur la santé et la sécurité. Au fur et à mesure que la pandémie s’atténuera et que le programme de vaccination sera déployé de manière agressive, les ventes de propriétés de luxe augmenteront en raison de la demande refoulée. Il n’y a pas eu de changement majeur dans les fondamentaux comme le faible taux d’intérêt sur les prêts immobiliers, la tendance croissante à avoir la propriété d’une maison au lieu de la location et l’exigence de logements plus grands. Les prix des propriétés résidentielles de luxe restent attractifs.

Le rendement de l’immobilier commercial de catégorie A (CRE) est supérieur à celui du résidentiel. Pensez-vous qu’une telle proposition inciterait les particuliers ou les family offices à investir dans la CRE?

Les NRI, HNI et UHNI continuent d’investir dans les propriétés résidentielles. Oui, l’Inde compte désormais trois FPI cotées avec un portefeuille de bureaux et commerciaux de qualité supérieure, ce qui constitue également un bon investissement pour un revenu de dividendes régulier. Cependant, la propriété résidentielle en actifs durs et l’investissement dans des FPI commerciales ne sont ni / ni des investissements. Les deux classes d’actifs trouvent une place dans un portefeuille HNI.

Généralement, l’immobilier de luxe est le terrain de jeu des riches. Mais aujourd’hui, l’Inde compte un nombre croissant de familles de la classe moyenne supérieure et d’entrepreneurs numériques. Cette évolution promet-elle d’ouvrir le segment à une nouvelle classe d’acheteurs? Qu’en est-il de la propriété fractionnée?

Il y a toujours eu une aspiration à un style de vie meilleur et luxueux parmi les riches. Ce n’est pas différent pour les entrepreneurs ou les professionnels de l’ère numérique qui ont créé beaucoup de richesse. Ce que cette pandémie a fait, elle a transformé l’aspiration en nécessité. Nous voyons donc certainement un nouvel ensemble de clients sur le marché résidentiel de luxe. Le rapport 2021 du SIR sur les perspectives du luxe prévoit que d’ici 2025, 45% des acheteurs de maisons de luxe seront des millénaires. Peut-être investissent-ils également dans des actifs immobiliers par le biais de la copropriété. Nous ne faisons pas de telles transactions, nous ne serons donc pas en mesure de commenter.

Selon vous, quelles tendances sont apparues après la pandémie dans le segment de l’immobilier de luxe?

Une chose est très clairement visible: les gens ont besoin et exigent des maisons plus grandes et meilleures. Les villas et maisons de vacances situées dans de belles destinations à une distance raisonnable des villes d’entrée sont très recherchées. Nous voyons une tendance à l’appropriation pure et simple qui est la plus forte.

Comment décririez-vous l’évolution des prix des propriétés de luxe au cours des 12 à 14 derniers mois?

Il existe une corrélation positive entre la demande et le prix. Étant donné que la demande de maisons de luxe haut de gamme a augmenté dans la plupart des régions du pays, les prix se sont également raffermis sur les marchés clés. Par exemple, si nous comparons la période pré- et post-Covid (première vague), les prix de l’immobilier des fermes à Delhi ont augmenté de 20-25%.

Y a-t-il des destinations en Inde qui, selon vous, sont en train de gagner ou ont le potentiel d’émerger comme des points chauds pour les propriétés de luxe?

À l’échelle mondiale, les villes portes d’entrée comme Londres, Dubaï, Singapour et d’autres devraient connaître une augmentation de la demande. Cependant, en Inde, nous pensons que les gens sont désormais ouverts à aller au-delà des limites de la ville afin d’acheter des maisons plus grandes avec un meilleur environnement et une meilleure atmosphère. Ainsi, des endroits comme Alibaug, Lonavala près de Mumbai sont susceptibles d’attirer plus d’acheteurs. De même, pour les résidences secondaires, les acheteurs peuvent préférer des destinations comme Goa, Dehradun, etc.

