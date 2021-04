La deuxième vague de COVID atténue l’indice de confiance futur de l’immobilier: enquête

Même avec l’augmentation des infections au COVID depuis mars 2021, la part des répondants qui s’attendent à ce que le marché résidentiel croisse ou reste stable au cours des six prochains mois est de plus de 80%, en fonction des paramètres de lancements, de ventes et de prix.

Avec la peur de la deuxième vague de COVID-19, le score de Future Real Estate Sentiment est tombé à 57 au premier trimestre 2021 contre 65 au quatrième trimestre 2020, même si le score de sentiment actuel a légèrement augmenté. Le «score de sentiment actuel» a enregistré une amélioration marginale, passant de 54 au T4 2020 à 57 au T1 2021. Cette amélioration peut être attribuée à la bonne dynamique des segments de l’immobilier commercial et résidentiel au T4 2020 et de janvier à février 2021. , selon la 28e édition de l’enquête Knight Frank-FICCI-NAREDCO Real Estate Sentiment Index T1 2021 (janvier-mars 2021).

Gêné par les inquiétudes de la deuxième vague COVID, le score Future Sentiment (pour les six prochains mois) des parties prenantes a chuté d’une région à l’autre, même s’il reste dans la zone optimiste. De même, les perspectives Q1 2021 des acteurs de l’offre reflètent la prudence sur l’avenir de l’immobilier pour les six prochains mois, même si leurs scores restent dans la zone optimiste.

Avec l’augmentation substantielle des cas de COVID depuis mars 2021, les perspectives de lancements et de ventes résidentielles se sont assouplies au premier trimestre 2021. Malgré cela, la part des répondants qui s’attendent à ce que le marché résidentiel croisse ou reste stable au cours des six prochains mois est de plus de 80 %, à travers les paramètres des lancements, des ventes et des prix. De même, la deuxième vague de COVID et les restrictions de mobilité qui en résultent et les verrouillages possibles dans certaines villes ont eu un impact négatif sur les niveaux d’occupation des bureaux. Cela a entraîné un affaiblissement des perspectives du marché des bureaux pour les six prochains mois.

Sur le front macroéconomique, le rythme de la reprise économique semble s’être ralenti, certains indicateurs économiques clés montrant un affaiblissement au cours des deux derniers mois. Influencées par l’évolution des évolutions macroéconomiques, les perspectives des parties prenantes sur la dynamique économique globale et sur la disponibilité du crédit sont devenues prudentes au premier trimestre 2021.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «Le sentiment des parties prenantes est resté prudent pour les scores de sentiment actuel et futur au premier trimestre 2021, principalement en raison de la deuxième vague de la pandémie, incertitudes. Le secteur immobilier avait connu un fort rebond au cours des derniers trimestres, ce qui a maintenu le sentiment futur des parties prenantes dans la zone positive. Le gouvernement central s’abstenant de procéder à un deuxième verrouillage à l’échelle nationale, le secteur espère conserver les progrès réalisés jusqu’à présent. Certaines régions ayant déjà annoncé des restrictions de mouvement, il sera impératif d’observer les indicateurs économiques clés dans les mois à venir pour vérifier la pérennité de la croissance que le secteur a déjà réalisée. La vitesse à laquelle la campagne d’inoculation est menée et l’intensité des restrictions locales imposées seront proportionnelles à la croissance de la croissance du secteur immobilier dans les mois à venir.

Un score supérieur à 50 indique «optimisme» dans les sentiments, un score de 50 signifie que le sentiment est «identique» ou «neutre», tandis qu’un score inférieur à 50 indique «pessimisme».

Les sentiments futurs atténués par la deuxième vague COVID

Source: Recherche Knight Frank; Remarque: les données pour 2018 ne sont disponibles que pour le premier et le quatrième trimestre.

Influencées par le changement des développements macroéconomiques et la deuxième vague de COVID, les perspectives des parties prenantes sur la dynamique économique globale ont faiblement faibli au premier trimestre 2021.85% des répondants à l’enquête Q1 2021 – en baisse par rapport aux 93% du quatrième trimestre 2020 – s’attendent maintenant à une amélioration ou stabilité de la santé économique globale au cours des six prochains mois. Les 15% restants – contre 7% au quatrième trimestre 2020 – estiment que la santé économique se détériorerait au cours des six prochains mois.

Sur le front de la disponibilité du crédit, les perspectives des parties prenantes sont passées de positives à observantes, car 81% des répondants à l’enquête Q1 2021 – contre 87% du T4 2020 – s’attendent à ce que le scénario de financement s’améliore ou reste le même pour les six prochains. mois.

Rajani Sinha, économiste en chef et directeur national de la recherche, Knight Frank, a déclaré: «Depuis le quatrième trimestre 2020, le secteur immobilier a commencé à connaître une reprise significative en phase avec la relance macroéconomique globale du pays. Cependant, avec la deuxième vague de COVID qui fait rage en Inde, les sentiments futurs de l’immobilier se sont affaiblis, alors que les parties prenantes du secteur sont aux prises avec les incertitudes liées à la pandémie. Alors que les acteurs du secteur se sont montrés prudents, les perspectives à six mois de l’immobilier se sont affaiblies pour les paramètres de la demande, de l’offre et des prix au premier trimestre 2021, même si les scores de sentiment continuent de rester dans la zone optimiste. Le retour à la normale de Economy dépendra du rythme de vaccination et du temps nécessaire pour contrôler la deuxième vague de COVID. Outre le rythme de la vaccination, les décisions du gouvernement sur les restrictions de verrouillage détermineront en grande partie la performance du secteur immobilier dans les mois à venir.

Perspectives du marché des bureaux: nouvelle offre, crédit-bail et loyers

Le marché des bureaux affichait une bonne reprise à partir du quatrième trimestre 2020. Cependant, la deuxième vague de COVID et les restrictions de mobilité qui en résultent et les verrouillages possibles dans certaines villes ont eu un impact négatif sur les niveaux d’occupation des bureaux. Cela a entraîné un affaiblissement des perspectives du marché des bureaux pour les six prochains mois.

Au premier trimestre 2021, 58% des répondants à l’enquête étaient d’avis que la nouvelle offre sur le marché des bureaux s’améliorerait ou resterait la même dans les six mois à venir.

En ce qui concerne les locations, 44% des répondants à l’enquête Q1 2021 s’attendent à ce que les locations de bureaux restent stables au cours des six prochains mois.

Perspectives du marché résidentiel: lancements, ventes et prix

Même avec l’augmentation des infections au COVID depuis mars 2021, la part des répondants qui s’attendent à ce que le marché résidentiel croisse ou reste stable au cours des six prochains mois est de plus de 80%, en fonction des paramètres de lancements, de ventes et de prix.

Au premier trimestre 2021, 65% des répondants au sondage étaient d’avis que les lancements résidentiels augmenteront au cours des six prochains mois. 26% des répondants ont estimé que les lancements de nouveaux projets resteraient les mêmes au cours des six prochains mois.

Du côté de la demande, 64% des répondants à l’enquête Q1 2021 s’attendent à une augmentation de l’activité commerciale au cours des six prochains mois. La part des répondants qui s’attendaient à ce que l’activité de vente se poursuive au même rythme au cours des six prochains mois est passée de 13% au T4 2020 à 23% au T1 2021.

En ce qui concerne les prix résidentiels, 48% des répondants à l’enquête Q1 2020 – contre 38% au T4 2020 – estiment que les prix augmenteront au cours des six prochains mois, tandis que 43% étaient d’avis que les prix resteraient les mêmes.

