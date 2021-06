La deuxième vague de Covid devrait causer moins de dégâts à l’immobilier

La pandémie a conduit à une prise de conscience croissante parmi les gens d’avoir leur propre maison.

La pandémie de Corona l’année dernière avait pris le monde par surprise et s’était avérée extrêmement pénible pour les entreprises et les industries. Alors que toutes les industries ont fait des efforts pour surmonter le problème, c’est l’immobilier qui a fait preuve d’une résilience remarquable et a adopté la technologie de manière majeure pour assister à une forte reprise au second semestre de l’année dernière.

La deuxième vague a ralenti ce processus de reprise dans une certaine mesure. Une partie des acheteurs potentiels adopte une approche attentiste jusqu’à ce que la vague actuelle reflue.

Cependant, la vague en cours de virus corona s’avère moins tumultueuse pour le secteur immobilier, car les développeurs ont eu recours à la numérisation pendant le verrouillage de l’année dernière et les mois qui ont suivi, ce qui les aide à être en contact constant avec les clients, à prendre des mesures les leads digitaux générés et leur promettent au moins une expérience virtuelle de leur futur chez-soi. Tout cela est possible parce que l’industrie a été impliquée dans l’assimilation de la technologie du nouvel âge et a mis en ligne de nombreux processus impliqués dans les transactions d’achat de propriété. Des technologies telles que la visite 3D des propriétés, la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) ont été déployées par les acteurs de l’industrie, évitant ainsi aux acheteurs de maison d’aller physiquement vérifier les propriétés.

Perspectives de croissance du PIB de l’économie indienne

De nombreuses agences de notation mondiales et groupes de réflexion financiers, bien qu’ayant dû réduire les prévisions de croissance récemment en raison de la deuxième vague de la pandémie, ils restent optimistes quant à une bonne performance de l’économie indienne. Même l’agence de notation Fitch est optimiste sur le fait que la deuxième vague nuira moins à l’économie que la première. «Nous nous attendons à ce que le choc sur l’activité économique de la dernière vague de pandémie en Inde soit moins grave qu’en 2020, même si le nombre de cas et de décès est beaucoup plus élevé. Les autorités appliquent des mesures de confinement plus étroitement, et les entreprises et les particuliers ont ajusté leur comportement de manière à en amortir les effets », a-t-il déclaré récemment.

Le marché boursier a également pris la deuxième vague dans son élan, malgré quelques contretemps. Alors que l’année dernière, les marchés boursiers s’étaient effondrés lorsque le nombre de cas de virus faisait rage, cette année, ils ont fait preuve d’une position accommodante à leur égard.

Verrouillages partiels

L’industrie est en mode de ralentissement cette année également en raison du fait qu’il n’y a eu que des fermetures partielles dans divers États du pays. Bien que les entreprises soient actuellement confrontées à un scénario sombre, de nombreuses activités commerciales ont encore du chemin à parcourir de manière prudente.

Seuls des blocages partiels ont assuré cette année la chaîne d’approvisionnement des matières premières pour les développeurs qui ne prévoient pas beaucoup de retard dans le calendrier de livraison de leurs projets. Même les travailleurs migrants continuent, plus ou moins, à rester sur les sites du projet cette année, si une myriade de mesures de sécurité sont mises en place par les entrepreneurs ou les développeurs.

La pandémie a conduit à une prise de conscience croissante parmi les gens d’avoir leur propre maison. Les faibles taux d’intérêt actuels des prêts immobiliers leur permettent de le faire plus facilement. Avec la poursuite du travail à domicile (WFH), il y a beaucoup d’employés d’entreprises qui sont retournés dans leur ville d’origine et veulent maintenant acheter une maison pour eux-mêmes car il ne semble pas y avoir de fin à la Régime de la FMH bientôt. Cela conduit également à un changement d’intérêt des acheteurs pour les villes de niveau II-III.

On ne peut nier le fait que les nouveaux lancements et les chiffres de vente ont été considérablement dégradés au cours des 5 à 6 dernières semaines. Cependant, si la vaccination actuelle reprend un rythme stable dans les mois à venir, elle peut initier un mouvement et aider l’industrie à atteindre une trajectoire de croissance décente.

(Par Nagaraju Routhu, PDG, Hero Realty)

