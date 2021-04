La deuxième vague de Covid devrait frapper la dynamique des ventes de logements

Pour Mumbai, le pourcentage de baisse des prix fin 2020 et fin janvier-mars 2020 est resté stable à 3%.

Alors que la dynamique des ventes de logements sur les huit principaux marchés de l’Inde s’améliorait pour le deuxième trimestre consécutif, Knight Frank a déclaré lundi que l’augmentation du volume des ventes avait permis de vérifier l’intensité de la baisse des prix au cours du trimestre de janvier à mars 2021 récemment conclu.

Cependant, le cabinet de conseil immobilier s’est déclaré préoccupé par la dynamique des ventes au cours du trimestre d’avril à juin 2021, l’Inde étant confrontée à une forte deuxième vague d’infections à Covid et la réduction du droit de timbre dans le Maharashtra est terminée.

Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «Alors que les sentiments sont restés largement positifs au premier trimestre, ce qui a entraîné une augmentation constante des ventes de maisons, le récent pic des affaires Covid doit être pris en compte pour l’avenir. Nous n’avons pas encore compris l’impact complet de la deuxième vague sur les activités économiques et la création de richesse qui en résulte.

Mumbai et Pune représentaient collectivement 52% des ventes totales de près de 72000 unités vendues dans les 8 principales villes au premier trimestre 2021.

« L’augmentation des volumes de ventes a également arrêté l’intensité de la baisse en glissement annuel des prix résidentiels de la plupart des marchés, tandis que Hyderabad et Delhi NCR ont connu une croissance marginale des prix par rapport à il y a un an », a déclaré Knight Frank India dans un rapport.

L’incidence des promoteurs accordant des remises / cadeaux indirects a été un facteur clé pour stimuler les ventes en 2020, mais cela a été observé comme ayant considérablement diminué au premier trimestre 2021. En fait, sur une base séquentielle, les prix des logements sont restés stables dans la plupart des villes et ont enregistré un augmentation dans le cas de Chennai et Hyderabad, a-t-il ajouté.

Par exemple, les ventes de propriétés à Delhi-NCR ont augmenté de 24% en glissement annuel au premier trimestre 2021 à 6731 unités, ce qui a aidé la région à contrôler l’intensité de la baisse des prix car à la fin de 2020, les prix avaient baissé de 4% en glissement annuel. Cela va à l’encontre de l’appréciation des prix, quoique marginale de 1% en glissement annuel, au cours du premier trimestre 2021.

De même, dans le cas de Chennai, les prix ont baissé de 9% sur une base annuelle à la fin de 2020, mais la ville ayant enregistré une croissance de 36% en glissement annuel des ventes d’appartements en janvier-mars 2021, l’intensité de la baisse des prix s’est atténuée avec taux en baisse de seulement 2% sur un an à la fin du trimestre.

Pour Mumbai, le pourcentage de baisse des prix fin 2020 et fin janvier-mars 2020 est resté stable à 3%. Alors que dans le cas de Pune, la ville a réussi à vérifier le pourcentage de baisse des prix de 5% en glissement annuel fin 2020 à 3% en glissement annuel au premier trimestre 2021.

Au total, les développeurs ont vendu 71 963 unités au T1 2021, soit 44% de plus qu’au T1 2020. Cette bonne croissance des ventes a également incité les développeurs à lancer de nouveaux projets, ce qui se reflète dans les 76 006 unités lancées au cours du trimestre, soit une croissance de 38% en glissement annuel.

