La deuxième vague de Covid fait baisser les dépenses publicitaires sur les médias hors domicile

L’industrie des médias extérieurs a de nouveau perdu la faveur des spécialistes du marketing, car divers États du pays ont imposé des restrictions à la circulation du public en raison de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

Atul Shrivastava, PDG de Laqshya Media Group, affirme que depuis avril, les affaires ont diminué de 60 à 70 %. Ce récent revers pourrait réduire d’environ 20% les revenus de l’industrie en 2021, dit-il.

Le début de la pandémie a porté un coup dur aux médias OOH (out-of-home) en 2020, entraînant une décroissance de 60%, selon le Ficci-EY Media & Entertainment Report 2021. L’industrie a réalisé un chiffre d’affaires de Rs 1 560 crore en 2020 et le rapport a estimé que l’industrie ne reviendra pas à ses niveaux d’avant Covid avant 2024. En 2021, les spécialistes du marketing devraient dépenser environ Rs 2 160 crore en publicité OOH. En 2019, l’industrie valait autant que Rs 3 910 crore.

Plusieurs marques dans les catégories automobile, immobilière et FMCG avaient commencé à investir dans la publicité OOH plus tôt cette année.

“Il y avait des signes encourageants de reprise au cours du dernier mois de l’année précédente et des deux premiers mois de 2021, mais avec l’aggravation de la situation et le passage de presque tout le pays en mode de verrouillage, les sentiments sont à nouveau à leur plus bas niveau”, a-t-il ajouté. déclare Fabian Trevor Cowan, responsable pays, Posterscope India. Comme l’intensité de la deuxième vague est beaucoup plus importante que la première, « les marques ont suspendu la plupart des activités ou l’ont reportée jusqu’à ce que la situation soit plus claire », explique Cowan.

Les spécialistes du marketing réorientent leurs dépenses vers le numérique et la télévision comme ils l’ont fait l’année dernière, selon les analystes du secteur. Pendant ce temps, les propriétaires de médias et les spécialistes du marketing négocient des remises et des valeurs ajoutées alors que le retour sur investissement est en baisse. Shrivastava dit que des remises de 20 à 30 % sont négociées par les annonceurs pendant cette période.

Les marques qui avaient déjà commencé des campagnes OOH ralentissent et réduisent leur empreinte jusqu’à ce que la situation s’améliore. Sarthak Seth, directeur du marketing, Tata Realty and Infrastructure, affirme que la société maintient sa présence dans des emplacements de renom et réduit les emplacements à faible retour sur investissement. « Voyant que le trafic a diminué, nous avons réduit nos dépenses. Cependant, nous avons pris des appels stratégiques et négocié des prix plus bas pour les emplacements premium et nous les conservons pour nous assurer de ne pas les perdre au profit de nos concurrents », a-t-il déclaré.

Sanjay Shukla, PDG de The Max, une agence de plein air, s’attend à ce que le média OOH revienne à la normale environ deux à trois mois après la levée de tous les blocages. Il déclare : « Les marques qui recherchent des propriétés haut de gamme pour un affichage à long terme y verraient une opportunité d’obtenir de bonnes affaires tout au long de l’année. Au fur et à mesure que le trafic se rapproche de la normale, nous verrions une traction à travers diverses formes de supports OOH. »

Les médias ambiants pourraient être les derniers à se rétablir car dans les premières étapes, les marques peuvent souhaiter se concentrer sur des propriétés plus importantes confrontées au trafic et s’attendre à de bonnes affaires de la part des propriétaires de médias, selon les analystes. Shukla s’attend à ce que les dépenses OOH rebondissent vers août 2021. Lorsque les campagnes reprendront, Shrivastava compte sur des secteurs comme l’automobile, le BFSI et les biens de consommation durables pour faire une publicité agressive sur OOH.

