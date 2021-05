La deuxième vague de Covid frappe le Rajasthan rural; Le gouvernement de l’État tente de renforcer les infrastructures de santé du village

Le gouvernement Ashok Gehlot s’attaquera au problème et soumettra la population à un test rapide d’antigène et à la remise de médicaments de base. (Image représentative)

Alors que la deuxième vague de Covid-19 fait des incursions dans l’Inde rurale, un cas sur deux signalé au Rajasthan provient de ses villages. Selon une enquête, le Rajasthan 26 districts ruraux représente plus de la moitié (51,26 pour cent) des états Covid cas 43,01 pour cent des décès dans la semaine se terminant le 8 mai, rapporte l’Indian Express.

Environ sept personnes lakh présentent des symptômes semblables à ceux du syndrome grippal (syndrome grippal) parmi la population de 7,25 crores interrogée dans le cadre d’une enquête porte-à-porte. Par rapport à la première vague qui a culminé en novembre de l’année dernière, ces districts étudiés comptaient 45,06 pour cent des cas et 37,5 pour cent des décès. Les trois quarts de la population du Rajasthan vivent dans des zones rurales, seuls sept des 33 districts sont désignés comme des zones urbaines.

Le gouvernement Ashok Gehlot s’attaquera au problème et soumettra la population à un test rapide d’antigène et à la remise de médicaments de base comme le paracétamol, le sulfate de zinc, la vitamine C, l’azithromycine, la lévocétirizine, etc.

Le ministre de la Santé, Raghu Sharma, a déclaré à l’Indian Express que la situation était sous contrôle et que des bouteilles d’oxygène et des concentrateurs étaient envoyés dans des centres de soins de santé communautaires pour traiter les patients. 350 des 571 CSC ont transformé des unités de soins Covid.

Dans les villages de Bundi, 10 000 personnes ont été trouvées avec des symptômes pseudo-grippaux au cours du mois dernier. Shivaji Ram Meena a déclaré qu’il y avait eu récemment 12 morts suspectes dans les districts de Bundi, dans la région de Devija Ka Thana panchayat. Les échantillons ici sont collectés une ou deux fois au centre de santé primaire local. Selon le médecin en chef du bloc, Hindoli, Jagbeer Singh, trois décès survenus dans le district sont soupçonnés de Covid. Trois CHCS du bloc testent des échantillons quotidiennement tandis que six les collectent une ou deux fois par semaine. Les kits RAT ne sont pas encore arrivés dans le district.

Plusieurs autres districts comme le district de Sawai Madhopur, des villages du district de Churu ont également vu une partie importante de la population avec les symptômes. Les défis auxquels les districts sont confrontés dans le suivi, la recherche et le traitement des patients sont d’abord qu’ils ne sont pas disposés à se faire tester pour le protocole de quarantaine de 14 jours et la stigmatisation qui y est associée et deuxièmement, les tests sont irréguliers. Selon Sawai Madhopur DM Rajendra Kishan, où 18 000 à 30 000 patients présentaient des symptômes grippaux, il est difficile de convaincre les villageois de passer les tests TAT ​​par crainte d’être ostracisés par la société.

Dans le village de Kheerwa à Sikar, quatre décès sont survenus à cause de Covid-19 le mois dernier, a déclaré le sous-préfet Kulraj Meena. Dans le district de Churu, les villageois ont pris sur eux d’acheter des médicaments et de se les distribuer avec «kadha». Seuls 60 échantillons ont été prélevés le mois dernier pour être testés dans le village de Jasrasar, dont 40 sont devenus positifs, a déclaré un parent du sarpanch. Trois décès officiels liés à Covid sont survenus le mois dernier parmi les sept décédés. Le taux de positivité des autres villages de l’état est également élevé.

Le gouvernement Gehlot a mis au point de nouvelles SOP pour le confinement et la gestion des cas dans les zones rurales. Les cas symptomatiques sont traités au niveau du village tandis que les cas de comorbidité ou de faible saturation en oxygène ont été invités à être envoyés dans les centres supérieurs. Le 14 mai, l’État CM s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il y avait 2,11 lakh de cas actifs et que l’État est le quatrième du pays en termes de cas actifs.

