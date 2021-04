La deuxième vague de Covid pourrait frapper Mumbai et les ventes de logements de Pune en avril

Le secteur de l’immobilier avait augmenté d’environ 44% au cours du trimestre de mars, mais la deuxième vague de Covid sera un frein à court terme, a déclaré Harsh Vardhan Patodia, président de Credai.

La fermeture partielle dans le Maharashtra n’a pas affecté l’activité de construction dans l’État car il n’y a pas eu de perturbation dans l’approvisionnement en matières premières et la main-d’œuvre est également restée cette fois-ci. Cependant, la circulation restreinte des personnes entraînerait une réduction du nombre de visiteurs et devrait affecter les ventes immobilières d’avril 2021 à Mumbai et à Pune.

Satish Magar, directeur général de Magarpatta City et président de Credai, a déclaré qu’au moment même où le secteur immobilier était sur le point de se redresser, la deuxième vague de Covid-19 a frappé, mais il espère que les restrictions ne dureront pas longtemps.

Credai s’attend à ce que les ventes de logements dans les huit premières villes en 2021 rebondissent aux niveaux de 2019 s’il n’y a pas de verrouillage en raison de la deuxième vague Covid.

L’industrie s’attend à ce que les ventes en avril 2021 soient inférieures à ce à quoi elles s’attendaient en raison du verrouillage partiel, mais l’impact ne serait pas aussi grave qu’en 2020.

S’il y a un verrouillage complet et que la deuxième vague persiste plus longtemps, les travailleurs migrants pourraient commencer à quitter Pune et ce serait une grande préoccupation pour le secteur immobilier, a déclaré Anil Pharande, président de Credai-Pune Metro.

