La deuxième vague de l’Inde brisera-t-elle les espoirs d’une reprise économique en forme de V?

Des études multiples ont montré qu’en 2020, avec la baisse des revenus des ménages, la pauvreté et les inégalités de revenus se sont accentuées. (Photo .)

Par Mitali Nikore

La deuxième vague de COVID-19 en Inde a frappé à un moment où l’humeur du pays était optimiste. La Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et le Fonds monétaire international prévoyaient une croissance de l’Inde pour l’exercice 22 de plus de 10%. L’Étude économique 2020-2021 a déclaré avec audace que depuis juin 2020, l’Inde a connu une reprise économique en forme de V.

C’était l’histoire de février 2021, mais aujourd’hui, l’Inde est un paysage totalement différent. Avec l’escalade de la propagation de l’infection et la mise en œuvre par plus de 20 États d’une forme de verrouillage, un impact économique est inévitable. La revue économique d’avril 2021 du ministère des Finances s’attend à ce que l’impact économique de la deuxième vague soit inférieur à celui de la première vague, car «l’activité économique a appris à fonctionner avec le COVID-19». Cependant, cette affirmation est basée sur les expériences d’autres pays avec une faible corrélation entre mobilité et activité économique.

Des études multiples ont montré qu’en 2020, avec la baisse des revenus des ménages, la pauvreté et les inégalités de revenus se sont accentuées. Bertrand, Krishnan et Schofield de la Chicago Booth School ont constaté que 84% des ménages indiens ont connu une baisse du revenu des ménages en avril 2020. De plus, les dépenses par habitant en produits alimentaires de base sont restées 23% inférieures en août 2020 par rapport à août 2019. Le rapport State of Working India 2021 de l’Université Azim Premji a montré que 230 millions d’individus supplémentaires étaient tombés sous le seuil de pauvreté du salaire minimum national de mars à octobre 2020. En outre, le Pew Research Center estime que la pandémie a poussé 32 millions d’Indiens hors de la classe moyenne , et 35 millions de groupes à faible revenu dans la pauvreté.

Alors que les Indiens sont aux prises avec des revenus plus faibles et une insécurité de l’emploi réduite, des données récentes du Center for Monitoring the Indian Economy fournissent un aperçu précoce que contrairement à la première vague, la deuxième vague entraînera une détresse économique beaucoup plus grande dans les zones rurales.

Premièrement, les femmes rurales représentaient près de 80% des pertes d’emplois lors de la deuxième vague. Les pertes d’emplois chez les hommes ne représentaient qu’une fraction des pertes totales subies l’année dernière, s’élevant à 1,6 million entre mars et avril 2021, contre 100 millions entre mars et avril 2020. En revanche, 15 millions de femmes ont perdu leur emploi entre mars et avril. 2020, avec 5,6 millions supplémentaires entre mars et avril 2021. Toutes les pertes d’emplois des femmes ont eu lieu dans les zones rurales.

Deuxièmement, les agriculteurs ont été les plus touchés en avril 2021. Les agriculteurs n’ont pratiquement pas subi de pertes d’emplois entre mars et avril 2020 et ont vu l’emploi augmenter au cours de l’année. Cependant, en avril 2021, 6 millions d’agriculteurs de moins étaient employés qu’en mars 2021, et 3 millions de moins étaient employés en avril 2020.

Troisièmement, l’agriculture a été le secteur le plus touché par la deuxième vague. À la suite du premier lock-out national en mars 2020, les taux d’emploi dans le secteur industriel ont baissé de 68%, dans le secteur des services de 22% et dans le secteur agricole de 10% en avril 2020. Cependant, en avril 2021, les services et l’emploi industriel sont restés de même, tandis que l’emploi agricole a baissé de 5% par rapport à mars 2021.

Quatrièmement, l’emploi dans les soins de santé ruraux a diminué de 50% en avril 2021. L’emploi dans le secteur de la santé a augmenté de 42% dans les zones urbaines et de 28% dans les zones rurales entre mars et avril 2020. En avril 2021, bien que l’emploi dans les soins de santé en milieu urbain ait augmenté de 1%, les emplois dans le secteur de la santé en milieu rural ont baissé de 49%.

Cinquièmement, les taux de chômage ont fortement augmenté chez les jeunes ruraux. Contrairement à la situation en 2020 où le chômage a augmenté chez les personnes âgées de plus de 30 ans, la deuxième vague a connu des taux de chômage beaucoup plus élevés parmi les jeunes ruraux. Les zones urbaines connaissent également des taux de chômage des jeunes plus élevés, mais cette augmentation est inférieure à celle de la première vague.

L’agriculture, le secteur qui a amorti l’impact de la première vague en 2020-2021, montre des signes de ralentissement. De plus, les pertes d’emplois devraient s’aggraver dans les secteurs de l’industrie et des services en mai 2021, car des verrouillages plus stricts ont été annoncés dans tous les États. Dans ce scénario, la stratégie de relance économique de l’Inde doit utiliser efficacement l’espace budgétaire limité afin que l’investissement public puisse stimuler la création d’emplois et combler les inégalités.

Les gouvernements devraient augmenter les dépenses consacrées aux programmes de transferts monétaires aux femmes, aux agriculteurs et aux autres groupes vulnérables. Les investissements publics et privés dans le secteur de la santé et dans l’économie des soins (y compris la garde des enfants, les soins aux personnes âgées et les longs soins COVID) doivent être augmentés simultanément grâce à des méthodes telles que les dépenses de RSE.

Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la liquidité des micro, petites et moyennes entreprises grâce à des initiatives d’emprunt plus faciles. Les MPME, en particulier celles des zones rurales, peuvent se voir offrir des subventions salariales élargies, un soutien en espèces pour l’apprentissage et la formation, et des incitations fiscales pour la production de biens soutenant la réponse COVID-19, tels que des masques, des désinfectants, des EPI, des concentrateurs d’oxygène et des produits pharmaceutiques. et produits liés aux vaccins.

Pour le secteur manufacturier, le programme d’incitation lié à la production annoncé en novembre 2020 a commencé par identifier 10 secteurs champions. Cependant, l’expansion de l’activité industrielle dans les zones rurales nécessite un écosystème efficace. Cela comprend des investissements accrus dans les infrastructures, notamment par le biais de partenariats public-privé pour (i) réduire les coûts logistiques et améliorer la connectivité port-hinterland; (ii) permettre une transition vers les sources d’énergie renouvelables et; (iii) encourager la production d’eau recyclée à des fins industrielles.

L’Inde doit également accroître ses investissements dans l’infrastructure numérique, qui sont actuellement de 20 à 22 milliards de dollars, soit 0,7% du PIB (2018), pour améliorer la connectivité rurale et atteindre l’objectif d’accès au haut débit pour tous dans le cadre de la mission nationale sur le haut débit. Cela doit être complété par des efforts accrus d’alphabétisation numérique actuellement en cours dans environ 275 000 centres de formation sous l’égide du PM Gramin Digital Saksharta Abhiyan. Les compétences numériques doivent être intégrées dans les programmes scolaires, en particulier pour les élèves de première génération. Il devrait également être proposé aux adolescents et aux jeunes de moins de 30 ans pour améliorer leur employabilité.

Plus important encore, un plan de relance à long terme doit être formulé pour le secteur agricole. S’appuyant sur le Fonds pour l’infrastructure agricole annoncé en 2020, les gouvernements des États doivent fournir des incitations fiscales pour l’utilisation de techniques innovantes en matière d’ensemencement, de substitution d’engrais et de pesticides, de conservation de l’eau et de diversification des cultures en consultation avec les groupes d’agriculteurs.

En l’absence d’investissements publics ciblés, l’Inde risque de passer d’une reprise économique en forme de V à une reprise en forme de K, caractérisée par une pauvreté et des inégalités croissantes au sein de certains groupes, alors même que d’autres se rétablissent. Alors que la deuxième vague ravage le pays, l’accent doit rester sur la réduction de la fracture économique croissante entre les zones rurales et urbaines.

(Avec les contributions de Shurti Jha, Nameeta Nierakkal et Isha Goel est reconnu.)

(Mitali Nikore est le fondateur de Nikore Associates, un groupe de réflexion sur la recherche économique dirigé par des jeunes. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.