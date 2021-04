La deuxième vague de l’Inde: mortelle, mais pas plus que celle des transatlantiques

Il est encore trop tôt pour commenter la gravité de la deuxième vague, car le graphique indien est toujours orienté à la hausse. Nous aurions besoin de faire attention aux données entrantes

Les décès de Covid-19 ont franchi la barre des 3 millions dans le monde le 16 avril 2021. Ils ont doublé au cours des quatre derniers mois et demi. Il y a une panique continue et des discussions médiatiques concernant une deuxième et peut-être une troisième vague meurtrière de Covid-19. Comment les dernières données disponibles – mises à jour quotidiennement sur le site Web de Worldometer – correspondent-elles aux perceptions populaires?

Une deuxième vague meurtrière apparaît clairement dans les données mondiales avec des variations régionales. Il semble avoir atteint un sommet dans les Amériques et en Europe. Il est toujours à la hausse dans la région du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale (MENACA). Elle a également une tendance à la hausse en Australasie, bien que la deuxième vague ne soit évidente qu’en Asie du Sud. La mortalité en Australasie, y compris en Inde, est cependant bien inférieure à celle de la région transatlantique.

Les graphiques d’accompagnement ont agrégé les données de mortalité Covid-19 en décès par million pour égaliser les différences de population entre les pays. Deuxièmement, la mortalité est calculée pour des intervalles de six semaines à compter du 6 mars 2020. C’est à ce moment-là que la mortalité de Covid-19, initialement confinée à la Chine, a commencé à augmenter dans le monde. Il y a neuf intervalles de six semaines en tout, le dernier se terminant le 21 avril 2021. Troisièmement, les données proviennent de 37 grands pays et incluent tous les pays où le nombre de décès dus à Covid-19 dépasse 20 000, à l’exception de l’Afrique du Sud (53 887 décès jusqu’à présent). Ensemble, ces pays représentent environ 88% de la mortalité due à Covid-19 et 72% de la population mondiale. Quatrièmement, les données sont agrégées en quatre régions pour des raisons analytiques. Les régions sont les Amériques (10 pays), l’Europe (13 pays), la région MENACA (six pays) et l’Australasie (huit pays). La mortalité dans le reste de l’Afrique (à l’exception notable de l’Afrique du Sud) est minime et a donc été exclue du graphique pour simplifier les choses.

La pandémie de Covid-19 apparaît dans le graphique comme principalement un phénomène transatlantique-méditerranéen, pris pour inclure les Amériques, l’Europe et la région MENACA. Avec seulement un tiers de la population mondiale, il représente jusqu’à présent 90% de la mortalité due à Covid-19. Dans cette région, les Amériques (1608 par million), en tête des États-Unis (un décès sur cinq dans le monde), ont fait le pire, suivies de près par l’Europe (1349 par million), la région MENACA étant un tiers éloigné (383 par million). ).

À l’opposé, l’Australasie, qui compte les deux tiers de la population mondiale, ne représente que 10% de la mortalité totale. Sa mortalité Covid-19 de 73 par million seulement est surestimée, car les deux valeurs aberrantes de l’Inde (132 décès par million) et de l’Indonésie (160 décès par million) représentent bien plus de 80% des décès en Asie. L’Inde est le seul pays en dehors de la région transatlantique à avoir plus d’un lakh Covid-19 morts. Il représente les deux tiers de la mortalité globale de l’Australasie, bien hors de proportion avec sa part de population de 37%. Bien que la mortalité de Covid-19 en Inde soit élevée et critique pour les tendances globales de l’Australasie, elle ne représente néanmoins qu’une fraction des niveaux transatlantiques.

Il y a clairement une deuxième vague en Europe. Après avoir chuté d’un sommet de 155 par million en avril 2020 à 11 en septembre, la mortalité a de nouveau augmenté pour atteindre un sommet à 290 en janvier 2021, après quoi elle a commencé à reculer. La mortalité actuelle à 201 au cours des six dernières semaines du 6 mars au 21 avril 2021, est néanmoins nettement supérieure au pic de la première vague (155).

Si les Amériques ont également connu une deuxième vague, celle-ci s’est superposée à la première vague, qui n’a jamais reculé. À partir de 53 par million en avril 2020, la mortalité de Covid-19 est restée stable à environ 150 par million dans chacun des cinq prochains intervalles de six semaines jusqu’en décembre 2020. Les Amériques ont ensuite été frappées par une deuxième vague encore plus meurtrière qui a culminé en mars. 2021, à 283 par million. Ce chiffre n’a diminué que légèrement pour s’établir à 235 au cours des six dernières semaines se terminant le 21 avril 2021. Comme dans le cas de l’Atlantique Est, les niveaux de mortalité sont actuellement encore plus élevés que le pic de la première vague (169).

De toute évidence, la deuxième vague de Covid-19 est plus meurtrière que la première vague des deux côtés de l’océan Atlantique. C’était également le cas de la grippe espagnole il y a un siècle, où la mortalité globale était beaucoup plus élevée.

L’Asie présente un contraste fascinant. Sa première vague a culminé à 16 par million en octobre 2020. Depuis lors, elle a montré un déclin lent mais régulier jusqu’aux environs de mars 2021, alors même que la transatlantique se lançait dans une deuxième vague meurtrière. La mortalité a cependant légèrement augmenté de 6 pour million à 9 au cours des six dernières semaines se terminant le 21 avril 2021. Mais c’est presque entièrement à cause de l’Asie du Sud, en particulier de l’Inde, qui à elle seule montre une deuxième vague. La mortalité indienne est passée de 3 par million dans les six semaines se terminant le 6 mars au 15 dans les six semaines se terminant le 21 avril 2021. Bien qu’il y ait une deuxième vague distincte en Asie du Sud, contrairement à la région transatlantique, la mortalité de Covid-19 est encore plus faible que le pic de la première vague. La tendance dans la région MENACA est similaire, mais à des niveaux nettement plus élevés.

Qu’en est-il alors du nombre record et en forte augmentation de cas de Covid-19 signalés en Inde, des preuves anecdotiques de l’augmentation des admissions à l’hôpital, du débordement des morgues, des rassemblements électoraux énormes et du Kumbh Mela? Il est possible que bien que la deuxième vague soit plus virulente et infectieuse, elle ne soit pas aussi mortelle que la première vague, et que les mutants Covid-19 en Inde soient plus doux qu’en Occident, ressemblant davantage à la grippe dont la plupart des gens se remettent. La campagne de vaccination a peut-être également contribué à réduire la mortalité de la deuxième vague.

Il est cependant encore trop tôt pour commenter la gravité de la deuxième vague en cours, car le graphique indien est toujours orienté à la hausse. Nous aurions besoin de faire attention aux données entrantes. Bien que la mortalité absolue par million soit modeste par rapport aux chiffres transatlantiques, elle a néanmoins été multipliée par six au cours des six dernières semaines, passant de 3 par million à 16. Bien qu’elle soit encore nettement inférieure au pic de la première vague de 36, l’augmentation au cours des six dernières semaines six dernières semaines (13) est plus élevé que dans tout intervalle de six semaines antérieur. Le rapport du groupe de travail de la Commission indienne du Lancet Covid-19 d’avril 2021 a soulevé la perspective d’un scénario du pire des cas de mortalité quotidienne de 2320 par jour au début de juin en l’absence d’efforts d’atténuation adéquats.

Il y a aussi la question de la fiabilité des données qui rend les comparaisons internationales problématiques. Les taux de dépistage et de notification, y compris ceux relatifs à la mortalité, varient d’un pays à l’autre. Les taux de positivité et le nombre de cas dépendent de tests qui peuvent ne pas être également uniformes dans l’espace et dans le temps, même dans le même pays. Tout en reconnaissant cette difficulté, il faut nécessairement travailler avec les données disponibles. La mortalité due à Covid-19 reste le meilleur indicateur, car la mortalité à grande échelle est difficile à dissimuler. Dans un pays, on peut supposer que le taux de sous-déclaration reste constant dans le temps. Ainsi, les données sur la mortalité sont sans doute l’indicateur le plus fiable pour comparer les tendances de Covid-19 d’un pays à l’autre au fil du temps.

L’auteur est professeur titulaire de la chaire RBI en macroéconomie, ICRIER

