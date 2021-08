La deuxième vague d’infections au COVID a augmenté les risques liés à la qualité des actifs de la banque : Moody’s

in

La reprise économique du pays, un resserrement des critères de souscription des prêts et le soutien continu du gouvernement empêcheront une forte augmentation des prêts à problèmes, a-t-il déclaré.

Le Moody’s Investors Service a déclaré jeudi que la deuxième vague d’infections à Covid avait augmenté les risques d’actifs pour les banques indiennes, mais une grave détérioration est peu probable.

Il a déclaré que la deuxième vague d’infections à coronavirus en Inde a exacerbé le stress chez les particuliers et les petites entreprises qui ont été les plus durement touchés par l’épidémie initiale. Néanmoins, un certain nombre de facteurs empêcheront une forte augmentation des prêts à problèmes, et les banques disposent de réserves suffisantes pour absorber les pertes sur prêts anticipées.

La reprise économique du pays, un resserrement des critères de souscription des prêts et le soutien continu du gouvernement empêcheront une forte augmentation des prêts à problèmes, a-t-il déclaré.

« Une grave détérioration de la qualité des actifs des banques est peu probable, malgré une augmentation attendue des nouvelles dépréciations de prêts, en particulier chez les particuliers et les petites entreprises qui ont été les plus durement touchés par l’épidémie de virus. “C’est parce que les initiatives gouvernementales telles que le programme de garantie d’urgence lié au crédit (ECLGS) ont été efficaces pour fournir des liquidités immédiates aux entreprises”, a déclaré le vice-président et responsable principal du crédit de Moody’s, Alka Anbarasu.

En outre, les taux d’intérêt accommodants et les programmes de restructuration des prêts continueront d’atténuer les risques liés aux actifs, de sorte que la résurgence du coronavirus retardera mais ne fera pas dérailler les améliorations des bilans des banques qui avaient commencé avant la pandémie.

L’attente de base de Moody’s est que les prêts improductifs nouvellement formés dans les banques du secteur public augmenteront de près de 50 pour cent à environ 1,5 pour cent des prêts bruts par an au cours des deux prochaines années. Néanmoins, les ratios moyens de NPL des banques resteront largement stables, grâce à la résolution des anciens NPL et à une accélération de la croissance du crédit, a ajouté Moody’s.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.