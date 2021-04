La deuxième vague du COVID-19 aura-t-elle un impact sur les services ferroviaires? Voici ce que les chemins de fer indiens ont annoncé

De nombreux voyageurs avaient déclaré que la crainte d’un verrouillage imminent en raison de la crise des covides était la raison de leurs voyages.

Attention passagers! Il n’est pas prévu de réduire les services ferroviaires. Vendredi, les chemins de fer indiens ont annoncé qu’il n’était pas prévu de réduire ou d’arrêter les services de train. Le transporteur national a assuré aux passagers des chemins de fer que les services ferroviaires seraient fournis à la demande au milieu des rapports de travailleurs migrants se précipitant vers leurs villes natales et leurs lieux d’origine, rappelant les jours qui ont suivi le verrouillage déclenché par la pandémie COVID-19, selon un rapport du PTI. Président du Conseil des chemins de fer, Suneet Sharma a assuré aux passagers des chemins de fer indiens qu’il n’y avait pas de pénurie de services ferroviaires et que le transporteur national était prêt à mettre les trains en service dans un bref délai.

Lors d’un point de presse, le président du Conseil des chemins de fer a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour réduire ou arrêter les services de trains de voyageurs. Les chemins de fer indiens offriront autant de services ferroviaires que nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de s’alarmer, a-t-il déclaré. En cas de précipitation, les chemins de fer indiens peuvent exécuter des services ferroviaires immédiatement sur demande. Pendant la saison estivale, cette ruée est normale et afin d’éliminer la ruée des passagers, le transporteur national a déjà annoncé des trains, a-t-il ajouté.

Avec le nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus, une augmentation soudaine du mouvement des passagers des chemins de fer dans les gares a été signalée dans tout le pays. De nombreux voyageurs avaient déclaré que la crainte d’un verrouillage imminent en raison de la crise des covides était la raison de leurs voyages. Pour ceux qui veulent voyager, les trains ne manquent pas, a déclaré Sharma. Il a également assuré à tous que les services de trains de voyageurs seront fournis à la demande. Le président du Conseil des chemins de fer a également exclu l’exigence d’un certificat négatif COVID-19 pour voyager par les trains des chemins de fer indiens. Le transporteur national n’a pas encore reçu de communiqué de l’état du Maharashtra pour arrêter ou limiter le mouvement des trains de voyageurs compte tenu du nombre croissant de cas de COVID-19, a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.