La deuxième vague fait des ravages sur le DoT, le personnel des opérateurs de télécommunications d’État

Le membre du conseil d’administration et directeur des finances de MTNL, SK Gupta, est décédé. Le directeur financier du BBNL, Vinod Kumar, est également décédé.

Alors que la deuxième vague ravage le pays, les fonctionnaires du département des télécommunications (DoT) et des entités publiques, notamment BSNL, MTNL, BBNL et ITI, en sont la proie. Dans l’ensemble, environ 10 fonctionnaires du DoT, 130 de BSNL, 16 de MTNL, 10 de l’ITI et 2 de TCIL ont perdu la vie à cause de Covid.

Certains des hauts fonctionnaires du DoT qui ont obtenu Covid comprennent le membre financier PK Sinha, les services membres BK Jog, la secrétaire supplémentaire Anita Parveen, l’administrateur supplémentaire de l’USOF Manoj Anand et plusieurs autres DDG. En tout, 88 responsables du siège du DoT, Sanchar Bhawan, ont été infectés par le virus. Il convient de mentionner que les finances des membres et les services aux membres sont également membres de la Commission des communications numériques (DCC), qui est l’organe décisionnel le plus élevé du DoT.

En ce qui concerne les unités de télécommunications gérées par l’État, la situation est très sombre avec de nombreux membres du conseil d’administration de BSNL, y compris CMD PK Purwar, infectés par Covid. Outre Purwar, qui se rétablit maintenant, le directeur de BSNL (Entreprise) V Ramesh, le directeur (mobilité des consommateurs) SK Mishra et divers directeurs généraux en chef de plusieurs États ont obtenu Covid. De même, les directeurs du conseil d’administration du BBNL, RK Singh et VP Singh, ont contracté l’infection.

Les hauts fonctionnaires du siège du DoT ont souligné que malgré Covid à son apogée, ils venaient régulièrement au bureau. Contrairement au secteur privé, où une majorité de fonctionnaires, y compris les plus hauts gradés, travaillent actuellement à domicile, de nombreux fonctionnaires viennent régulièrement au bureau. Une partie du travail lié à BSNL a ralenti car de nombreux membres du conseil sont en panne avec Covid. Mais malgré les limites et le manque de personnel, le DoT a annoncé le calendrier des essais 5G pendant le pic de Covid.

