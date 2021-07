La deuxième vague n’est pas encore terminée ! Le comportement du virus ne peut pas être tenu pour acquis : Dr VK Paul

Nous sommes fatigués mais le virus ne l’est pas : Dr VK Paul (Photo : IE)

Au total, 22 districts dans sept États du pays connaissent une augmentation quotidienne de nouveaux cas de COVID, a rapporté mardi le ministère de la Santé de l’Union, la qualifiant de “cause de préoccupation”. Les sept de ces districts se trouvent au Kerala et deux au Maharashtra. Le reste des cas quotidiens augmente dans les districts du nord-est. Lav Agarwal, co-secrétaire à la Santé, s’adressant à un journaliste, a déclaré qu’il y a 22 districts dans le pays qui connaissent une tendance à la hausse des cas de coronavirus au cours des quatre dernières semaines. Ce pic soudain dans les districts est une source de préoccupation et nous avons aligné des discussions avec les États pour le même.

Les districts connaissent un pic de nouveaux cas de covid

Au Kerala, des districts comme Alappuzha, Kottayam, Malappuram, Wayanad, Thrissur, Ernakulam et Pathanamthitta connaissent une tendance à la hausse des cas de covid quotidiens. Et les deux districts du Maharashtra sont Solapur et Beed. À Manipur, Chandel, Imphal East, Churachandpur, Noney et Thoubal affichent également une tendance similaire, à l’exception des collines du sud-ouest de Khasi, des collines de l’ouest de Garo et du sud-ouest des collines de Garo à Meghalaya, trois endroits – Papum Pare, West Siang et Lohit. dans l’Arunachal, Nalbari dans l’Assam et West Tripura dans le Tripura montrent la même cause d’inquiétude aux responsables.

A Malappuram (Kerala), un chiffre hebdomadaire de 1 428 cas a été signalé entre le 28 juin et le 4 juillet. Le chiffre a maintenant atteint 2 270 la semaine dernière, soit une augmentation d’environ 59%, a déclaré Agarwal. À Kottayam également, le nombre de cas hebdomadaires est passé à 849 de 63% la semaine dernière contre 519 cas hebdomadaires il y a un mois. Nous sommes en contact permanent avec les États sur la façon dont nous pouvons réduire le nombre de cas de covid à l’aide d’une détection précoce et d’un confinement, a-t-il ajouté.

Nous sommes fatigués mais le virus ne l’est pas : Dr VK Paul

Même si le nombre de cas actifs de COVID-19 est tombé à moins de 4 lakh contre 37 lakh au maximum, les cas se sont maintenant propagés sur une géographie limitée. L’augmentation des cas de covid a rendu obligatoire le changement de notre approche envers le confinement, les restrictions et le suivi strict du comportement approprié de Covid, a déclaré le secrétaire à la Santé. Il a également ajouté que le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur avaient publié des directives, spécifiant les restrictions qui doivent être imposées là où les cas sont élevés. Dr VK Paul, membre, NITI Aayog était également présent à la conférence de presse. Il a dit qu’il ne serait pas juste de dire que la deuxième vague de COVID-19 est terminée. Les choses ne peuvent pas être tenues pour acquises car le virus n’est pas encore fatigué. Le comportement du virus ne peut être tenu pour acquis par personne, a-t-il conclu.

