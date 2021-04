La deuxième vague voit augmenter la consommation d’oxygène, Remdesivir n’est pas critique

Le remdesivir a été utilisé uniquement parce qu’il n’y avait pas d’autre médicament antiviral disponible pour traiter Covid-19, a-t-il déclaré.

Le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, le Dr Balram Bhargava, a déclaré lundi que la deuxième vague avait vu l’utilisation d’oxygène augmenter avec 54,5% des patients en ayant besoin au cours de la période mars-avril 2021, contre 41,1% en septembre-novembre 2020.

Le nombre de patients symptomatiques signalant un essoufflement est passé à 47,5% actuellement de 41,7% lors de la première vague, a déclaré Bhargava, ajoutant que l’apport en oxygène devait augmenter. Cependant, l’utilisation des ventilateurs avait diminué au cours de la deuxième vague. Le taux de mortalité est actuellement de 9,7% contre 9,6% lors de la première vague.

Le gouvernement a minimisé le rôle du Remdesivir dans le traitement du Covid-19 et a suggéré une utilisation plus judicieuse du médicament. Vinod K Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que Remdesivir avait reçu une autorisation d’utilisation d’urgence et était une thérapie expérimentale. Ce n’était pas une solution miracle pour traiter Covid-19 et ne devait pas être traité comme un antibiotique et administré aux patients à domicile, a déclaré Paul. Le remdesivir n’est pas un médicament essentiel, mais il présente certains avantages, il n’y a donc pas lieu de paniquer à propos de sa disponibilité, a ajouté Paul. Il s’attendait à ce que l’approvisionnement en Remdesivir passe de 27 flacons de lakh à 40 flacons de lakh et atteigne bientôt 76 flacons de lakh. L’approvisionnement en remdesivir a été affecté car une accalmie dans les affaires avait conduit à une baisse de la production, a-t-il déclaré.

Le Dr Randeep Guleria, directeur du All India Institute of Medical Sciences, a déclaré que le moment choisi pour administrer le médicament Remdesivir était important et que le donner tôt ou tard serait nocif pour les patients. Guleria a également déclaré que le médicament ne réduisait pas la mortalité, mais seulement le séjour à l’hôpital de quelques jours. Le remdesivir a été utilisé uniquement parce qu’il n’y avait pas d’autre médicament antiviral disponible pour traiter Covid-19, a-t-il déclaré.

Paul a également réfuté les informations selon lesquelles la deuxième vague avait frappé la population plus jeune du pays. L’étude gouvernementale basée sur les données de 9485 patients hospitalisés dans 40 centres du pays a comparé la première vague en septembre-novembre 2020 avec la deuxième vague en mars-avril 2021. L’étude a montré que 70% des patients avaient plus de 40 ans et plus. la population est restée plus vulnérable. Le nombre de personnes de moins de 30 ans infectées était de 31% dans la première vague et avait légèrement augmenté à 32% dans la seconde. Les personnes touchées dans les 30 à 40 ans sont restées les mêmes à 21%. Le nombre de personnes infectées infectées entre 0 et 19 ans est passé de 4,2% dans la première phase à 5,8% dans la deuxième vague. Dans le groupe de 20 à 29 ans, les cas positifs atteignaient maintenant 25,5% contre 23,7% dans la première phase.

