La deuxième victoire consécutive de Charlotte Hornets contre les Milwaukee Bucks

En quelques jours seulement Charlotte frelons Oui dollars de Milwaukee Ils se sont affrontés deux fois avec le même résultat : la victoire des hommes de Michael Jordan. Hier matin, l’équipe dirigée depuis le banc par James Borrego a gagné 103-99 avec 27 points de Terry Rozier, 23 de Lonzo Ball, 17 de Mikal Bridges et 14 de Gordon Hayward. Chez les Bucks, les 27 points et 11 passes décisives de Khris Middleton et les 26 points, 13 rebonds et 8 passes décisives de Giannis Antetokounmpo n’ont servi à rien. Khris Middleton leur manque tellement.

