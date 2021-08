La deuxième voiture la plus lente autour de Spa commence deuxième sur la grille · .

in

La performance de George Russell en qualifications à Spa-Francorchamps a été rendue d’autant plus remarquable par le rythme relativement médiocre affiché par son équipe Williams plus tôt dans le week-end.

Lors de la petite course à pied sèche qui a eu lieu à Spa avant les qualifications, Williams s’est classé neuvième des 10 équipes, devançant seulement Haas, dont la séquence ininterrompue de fermeture de la marche en 2021 se poursuit.

Red Bull a donné le ton lors des essais secs, avec ses rivaux au championnat Mercedes à seulement quatre centièmes de seconde derrière eux. Mais les 10 équipes étaient au moins deux secondes plus lentes par tour que l’année dernière, en raison des changements aérodynamiques et de la pratique limitée par temps sec cette année.

Williams aurait peut-être été légèrement plus compétitif si les qualifications avaient eu lieu sur le sec, car Russell a pris l’habitude de produire des performances impeccables le samedi cette année. Mais ce n’est pas un résultat inhabituel pour eux – c’est la huitième fois en 12 courses qu’ils se classent neuvième parmi les équipes.

Le rythme le plus rapide établi ce week-end, par Red Bull de Max Verstappen, était le plus lent depuis que la Formule 1 a introduit ses réglementations aérodynamiques actuelles en 2017. Les voitures produites conformément aux nouvelles réglementations pour la saison 2022 de F1 devraient être un pas plus lent que cette année. .

