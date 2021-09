La développeur Jennifer Scheurle démissionne de son poste à l’IGDA suite à des allégations d’abus

Jennifer Scheurle a démissionné de son poste à l’International Game Developer’s Association (IGDA) à la suite d’allégations d’abus et de manipulation.

Dans un article sur Twitter, Scheurle a déclaré qu’elle quittait le rôle de présidente du groupe d’intérêt spécial Women in Games de l’organisation et s’est excusée pour le tort qu’elle a causé aux gens de l’industrie. L’un de ses pairs avait déjà évoqué le fait d’être victime d’abus et de manipulations de la part d’un membre de l’industrie ; la semaine dernière, ils ont révélé qu’il s’agissait de Scheurle.

Cela fait suite à “de multiples plaintes informelles” contre Scheurle en 2018 avant qu’elles ne soient officialisées en 2019 et 2020. Sur Twitter, Anna Brandberg de King a déclaré que la dernière série de plaintes faisait plus de 120 pages.

Dans un article publié sur son site Web, l’IGDA a déclaré avoir enquêté sur les allégations contre Scheurle, mais a déclaré qu’il n’y avait pas de “preuve convaincante d’actes répréhensibles”.

“L’IGDA a une politique de tolérance zéro envers toutes les formes de harcèlement et de violence”, a écrit l’organisation.

“Nous ne supporterons pas le harcèlement de la part d’un conseil d’administration ou d’un membre du personnel de l’IGDA, d’un responsable bénévole ou de tout événement affilié à l’IGDA. Néanmoins, nous devons respecter un processus d’enquête anonyme et déterminer des mesures disciplinaires sur la base de preuves.

“Toute enquête de l’IGDA peut et sera rouverte lorsque des demandes supplémentaires seront reçues. Nous vous demandons de nous envoyer toute préoccupation, information, déclaration ou autre document pour nous aider dans notre processus d’enquête afin de garantir une résolution précise.”

