La déviation de Biden ne fonctionnera pas | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Le discours de Joe Biden aujourd’hui était une honte. Il a lu brièvement à partir d’un téléprompteur, et n’a pris ni questions ni responsabilité. Il est raisonnable de déduire que son état mental est tel qu’il n’est pas en mesure de répondre aux questions, ou bien que ses actions ont été si indéfendables qu’il n’y a pas de réponse aux questions qui pourraient être posées.

REGARDER: Joe Biden ne pose aucune question après son discours sur le retrait bâclé de l’Afghanistan. pic.twitter.com/v0bouKhGes – Recherche RNC (@RNCResearch) 16 août 2021

C’est un fait remarquable que la semaine dernière, les talibans ont répondu à plus de questions des médias américains que le président Biden.

Biden a prétendu qu’il était critiqué pour son retrait d’Afghanistan. C’est une mauvaise blague. Pour ma part, j’ai écrit il y a des années que nous devrions mettre un terme à notre engagement dans ce pays. Je n’ai cependant pas suggéré que nous devrions nous retirer précipitamment, sans évacuer d’abord les civils, et priver d’un coup les forces afghanes d’une couverture aérienne, de sorte qu’il leur serait difficile, voire impossible, de combattre efficacement. Je n’ai pas non plus écrit que nous devions abandonner nos bases sans même prendre la peine de sécuriser ou au moins de détruire le matériel qui est maintenant tombé entre les mains des talibans. Je n’ai pas préconisé de retirer d’abord notre personnel militaire et de ne nous soucier que des civils plus tard, et je n’ai pas non plus suggéré que nous attendions que les talibans aient encerclé l’aéroport de Kaboul avant d’essayer de faire monter des Américains ou des Afghans amis dans des avions.

Le désastre à Kaboul est si complet que même Kato Kaelin – vous vous en souvenez ? – comprend la fatuité des excuses de Biden :

Il a sprinté comme s’il essayait de prendre un avion à Kaboul – Kato Kaelin (@Kato_Kaelin) 16 août 2021

Comme moi, Donald Trump voulait sortir d’Afghanistan, mais il n’a pas préconisé de le faire de la manière désastreuse dont nous venons d’être témoins. Trump a dit ceci aujourd’hui :

Quelqu’un peut-il même imaginer sortir nos militaires avant d’évacuer des civils et d’autres qui ont été bons pour notre pays et qui devraient être autorisés à chercher refuge ? De plus, ces personnes ont laissé des équipements de haut vol et très sophistiqués. Qui peut croire à une telle incompétence ? Sous mon administration, tous les civils et tout le matériel auraient été évacués.

Nous avons tous vu des vidéos et des photos documentant le fiasco de Kaboul, mais en voici une que je n’avais pas vue avant cet après-midi :

JUST IN: “L’équipage a pris la décision de partir” – Inside RCH 871, qui a sauvé 640 des talibans … de @TaraCopp et moi https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT – Marcus Weisgerber (@MarcusReports) 16 août 2021

Félicitations à l’équipage du C-17 pour avoir sauvé ces Afghans, malgré le manque apparent de femmes et d’enfants. Mais c’est apparemment l’idée de Biden d’un retrait ordonné.

Biden s’en tirera-t-il avec la déviation qu’il a tentée cet après-midi ? Je ne pense pas. Les premières données du sondage sont sorties du réputé Trafalgar Group, dont vous pouvez lire la méthodologie ici. L’enquête a été menée au cours du week-end et a couvert 1 084 électeurs probables. La question était : « Qu’est-ce qui décrit le mieux ce que vous pensez de la façon dont le président Biden gère les opérations militaires américaines en Afghanistan ? » Pas, bien sûr, que pensez-vous du retrait en tant que concept.

L’essentiel est que 69,3% ont dit qu’ils désapprouvaient, avec 59,5% fortement désapprouvant. Même les démocrates désapprouvent de 48,2% à 39,8%.

Ces chiffres sont remarquablement mauvais pour les premiers jours de la crise et ne feront qu’empirer à mesure que les gens en apprendront davantage sur la catastrophe. Biden a essayé de prononcer un discours « Mission accomplie » aujourd’hui, mais je pense qu’il a échoué.