La dévotion que Diego Maradona a inspirée à la culture d’aujourd’hui | Vidéo

Outre l’admiration qu’il suscitait en tant que footballeur, Diego Maradona était vénéré par des millions de personnes à travers le monde et placé dans un lieu semblable à celui d’une divinité. Les artistes, anciens coéquipiers et fans qui le vénèrent disent que Maradona était plus qu’un athlète. Un an seulement après sa mort, l’image de la star emblématique du football continue de susciter une immense dévotion. Dans un nouvel opus de « Los 10 del 10 », Hugo Manu Correa présente le chapitre « Maradona, objet d’adoration ».

Share