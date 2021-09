La DGCA ordonne un test de dépistage de drogue obligatoire pour les équipages d’aéronefs et les régulateurs du trafic à partir du 31 janvier, vérifiez les détails

Il y a quelques semaines, la DGCA a publié un autre ensemble de directives dans lesquelles elle a confié la responsabilité de tester le personnel des aéronefs aux compagnies aériennes et au fournisseur de services de trafic aérien Airport Authority of India (AAI). (Crédit : PTI)

Dans une mesure visant à renforcer la vigilance et la sécurité des passagers aériens, le régulateur de l’aviation a ordonné des tests stricts de tous les membres d’équipage de conduite et des contrôleurs aériens pour les substances psychoactives. La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a ordonné que tout ce personnel soit testé pour le cannabis et la cocaïne à partir du 31 janvier de l’année prochaine, a rapporté l’Indian Express.

Justification de l’ordre de la DGCA

Le régulateur a souligné la propagation de l’utilisation de substances psychoactives dans le monde, leur disponibilité facile et l’augmentation de la dépendance comme les principales causes de l’émission de la dernière ordonnance. Qualifiant les développements de “grave préoccupation pour la sécurité aérienne”, la DGAC a noté que l’ordonnance était vitale pour la sécurité des voyages aériens dans le pays. En 2020, quelques mois avant la pandémie de Covid-19, le régulateur avait publié un ensemble de directives à suivre pour tester les équipages d’aéronefs et les contrôleurs aériens. Il y a quelques semaines, la DGCA a publié un autre ensemble de directives dans lesquelles elle a confié la responsabilité de tester le personnel des aéronefs aux compagnies aériennes et au fournisseur de services de trafic aérien Airport Authority of India (AAI).

Comment seront conduits les tests de substances psychoactives ?

Conformément aux dernières directives, toutes les compagnies aériennes commerciales opérant dans le pays aux côtés des fournisseurs de services de navigation aérienne devront tester au moins 10 % de leurs employés chaque année de manière aléatoire. Le test sera également obligatoire dans le cas où une compagnie aérienne ou un organisme de formation au pilotage admet un nouvel employé ou un pilote stagiaire. Les compagnies aériennes ont également été chargées de déterminer et d’identifier l’ensemble des employés qui, dans le passé, se sont abstenus de se faire tester lorsque ces tests étaient effectués par un organisme de réglementation étranger. Si un membre d’équipage ou un contrôleur aérien est trouvé positif, la compagnie aérienne concernée devra en informer la DGCA dans les 24 heures.

Quelles mesures seront prises contre les individus trouvés positifs?

Conformément aux directives, ces employés qui ont été testés positifs lors du test de routine effectué par la compagnie aérienne seront obligatoirement envoyés en rééducation avant d’être autorisés à reprendre leurs fonctions. Pendant la période de réadaptation, l’employé sera retiré des opérations de l’aéronef ou du contrôleur de la circulation. Après la fin de la séance de réadaptation, ces employés seront à nouveau soumis au même test et seront autorisés à reprendre leurs fonctions si le rapport s’avère négatif.

Action contre les récidivistes

Si un employé est trouvé positif à un test de dépistage de drogue pour la deuxième fois consécutive, sa licence sera annulée pour une période de trois ans, conformément aux dernières directives émises par la DGCA. Dans le cas où un employé réussit à valider sa licence après trois ans et est à nouveau trouvé positif pour la troisième fois consécutive, la licence sera définitivement annulée par le régulateur du transport aérien.

