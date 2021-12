La DGCA réduit le seuil de visibilité pour les opérations aériennes de l’aéroport de Kolhapur : ce que cela signifie pour le tourisme dans la région de Kolhapur au Maharashtra

Désormais, les vols pourraient opérer à 3 000 mètres de visibilité au lieu des 5 000 mètres précédents. Voici ce que cela signifie.

Aéroport de Kolhapur : Soulagement pour tous les voyageurs qui souhaitent prendre l’avion depuis ou vers les zones autour de l’aéroport de Kolhapur dans le Maharashtra ! Le directeur général de l’aviation civile (DGAC) a reclassé la licence de l’aéroport de Kolhapur en « Day-IFR ». Grâce à cela, les vols pourraient décoller et atterrir à l’aéroport de Kolhapur même lorsque la visibilité est d’un peu plus de 3 000 mètres, en baisse par rapport au seuil précédent de visibilité dégagée de plus de 5 000 mètres. Cela signifie que l’aéroport serait désormais en mesure d’opérer des vols tôt le matin et au crépuscule, ce qui signifierait naturellement que davantage de voyageurs pourraient prendre des vols depuis l’aéroport.

La licence arrive également à point nommé, car la région de Kolhapur a connu une faible visibilité ce mois-ci en raison du brouillard des pluies et du froid. La licence contribuerait non seulement à augmenter le nombre de vols opérant à Kolhapur, mais réduirait également les retards, les déviations et les annulations de vols à l’aéroport. Si les conditions météorologiques de brouillard et de froid prévalent, l’abaissement du seuil de visibilité permettrait au moins à l’aéroport de donner son feu vert aux vols dès que la visibilité s’améliore à plus de 3 000 mètres au lieu d’attendre qu’elle atteigne 5 000 mètres, réduisant ainsi les retards. .

En dehors de cela, étant donné que l’aéroport aurait également, pour la plupart, la capacité d’opérer des vols tôt le matin et pendant la période crépusculaire, les heures plus longues lui permettraient de réduire les annulations de vols si la situation est susceptible de s’améliorer.

Cette licence peut rendre les choses plus pratiques et améliorer la connectivité pour les touristes qui visitent des endroits près de Kolhapur. Le district de Kolhapur possède de nombreuses attractions touristiques magnifiques, notamment des sites religieux comme le temple de Kopeshwar et le temple des grottes de Ramling, des sites naturels comme Amba Ghat et des sites historiques comme le fort de Panhala.

Maintenant, étant donné que l’aéroport, selon l’Autorité aéroportuaire de l’Inde, augmenterait les opérations de vol au départ de Kolhapur en raison de la licence, les touristes seraient plus susceptibles de prendre des vols vers leur destination depuis l’aéroport de Kolhapur lui-même sans avoir à se rendre dans aucun des aéroports les plus éloignés du Maharashtra.

L’AAI a également déclaré qu’elle demanderait bientôt également l’autorisation d’effectuer un atterrissage de nuit, afin que les opérations à l’aéroport puissent être encore étendues.

