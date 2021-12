La DGCI fait un clin d’œil à Covaxin pour une utilisation chez les enfants de plus de 12 ans atteints de certaines conditions

Le 12 octobre, le comité d’experts sur le COVID-19 du CDSCO, après avoir délibéré sur la demande d’EUA de Bharat Biotech, avait recommandé d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence à Covaxin pour une utilisation dans le groupe d’âge des 12-18 ans sous certaines conditions.

Le Drugs Controller General of India (DCGI) a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au Covaxin de Bharat Biotech pour les enfants de plus de 12 ans avec certaines conditions, ont indiqué des sources samedi.

« Les recommandations de la SEC ont été évaluées par un autre comité d’experts, après quoi DCGI a demandé des données supplémentaires à la société », a déclaré une source.

La DCGI a donné son accord vendredi, a précisé la source.

