La DGT a de mauvaises nouvelles pour les propriétaires d’un SUV, l’un des types de voitures les plus populaires | Moteur

Les conseils municipaux pourront facturer des tarifs de stationnement plus élevés pour les véhicules plus gros à partir de cette année. Ceux qui polluent le plus et ceux qui occupent le plus seront pénalisés.

Les autocollants de pollution ne seront pas la seule classification par laquelle les conducteurs peuvent voir des limitations lors de la conduite. La DGT envoie les mesures de largeur, hauteur et longueur des voitures afin que les communes prennent en compte ces données pour gérer les frais de stationnement.

La Directrice adjointe des véhicules de la DGT, Susana Gómez, a annoncé cette nouvelle mesure lors du webinaire organisé par Centre de mobilité EY sur l’innovation et les nouvelles technologies dans l’industrie automobile. Lors du stationnement dans un espace public, le parcmètre prendra en compte la taille de notre véhicule pour nous facturer plus ou moins de frais.

Jusqu’à présent, la pollution était la principale qualité pour pénaliser certains véhicules par rapport à d’autres sur la route. Les autocollants environnementaux de la DGT encouragent l’utilisation de véhicules plus respectueux de l’environnement et contribuent à réduire la pollution dans les villes. Une mesure qui disparaît également à appliquer sur les plus volumineux, qui sont généralement parmi les plus polluants, comme les gros SUV équipés d’un moteur thermique.

Après un an de tests Les drones de la DGT sont déjà capables d’infliger des amendes s’ils vous surprennent en train de commettre une infraction au volant, mais quels types d’amendes ces appareils peuvent-ils imposer?

Les données de volume des différentes voitures seront intégrées dans le système de parcmètre de chaque commune afin qu’à la fin de l’année, différents tarifs puissent commencer à être administrés. Le type de collecte effectuée avec ces informations dépendra de chaque commune.

Les berlines et les fourgonnettes traditionnelles ont perdu des parts de marché ces dernières années, mais ont cédé la place à SUV jusqu’à 7 places que les grandes familles utilisent pour se déplacer et ont tendance à pénétrer dans la bande des voitures privées les plus polluantes. Maintenant, ils paieront pour le niveau de pollution et l’espace occupé.

La DGT rejoint ainsi d’autres initiatives présentées dans des pays européens comme l’Angleterre. Transport for London, le régulateur de la circulation à Londres, a établi un plan pour éliminer progressivement les camionnettes de livraison avec moins de systèmes d’assistance à la conduite (ADAS), après avoir constaté que le nombre d’accidents dans ces flottes avait augmenté. Ainsi, ils attribuent entre une et cinq étoiles à chaque véhicule en fonction de son équipement ADAS, laissant ceux qui obtiennent les notes les plus faibles hors de circulation chaque année.