La DGT affirme que nous ne savons pas traverser un rond-point et nous rappelle les trois règles de base | Moteur

Savons-nous comment traverser les ronds-points? Parfois, il suffit d’en traverser un pour en douter, c’est pourquoi la DGT rappelle certains aspects clés des ronds-points.

Les ronds-points continuent de rendre certains conducteurs nerveux. Ils sont une solution très efficace pour un trafic plus fluide et est géré par lui-même au lieu de compter sur les feux de signalisation qui entraînent plus de retards, mais ils sont aussi un point fréquent lorsqu’il s’agit de collisions et de malentendus entre les pilotes.

Il n’est pas étonnant que la DGT publie sur ses réseaux sociaux du contenu concernant cette question et nous avons déjà vu des indications sur la manière d’agir lorsque des groupes de cyclistes se trouvent dans des ronds-points ou sur la manière la plus recommandée de circuler dans ces derniers. Maintenant, nous revenons pour trouver une série de conseils qui aideront sûrement beaucoup.

Si nous nous arrêtons pour réfléchir, y a-t-il des règles de base ou sont-elles toutes des conseils de circulation? Au cas où vous douteriez, il est recommandé de consulter la publication DGT a propos.

La DGT a créé une animation avec laquelle le règles de base auxquelles les conducteurs sont rappelés, car lors de la traversée d’un rond-point, il faut faire deux choses essentielles: respecter les voies et avertir les autres conducteurs des manœuvres à effectuer.

Les # ronds-points

1- Ceux qui y circulent déjà ont la priorité

2- Pour sortir, toujours dans la voie extérieure

– Direction générale Trafic (@DGTes) 20 avril 2021

Les trois conseils sont bien connus de tous, mais peut-être pas toujours respectés, en particulier les deux derniers. Oui la priorité est généralement respectée de qui est dans le rond-point, il n’est pas étrange de voir comment un conducteur la traverse sans respecter les voies ni avertir aux clignotants, quelque chose qui devrait toujours être fait.

La chose normale est que il faut moins de temps pour traverser un rond-point qu’un carrefour avec feux tricolores, mais pour cela, vous devez respecter le code de la route. Dans le cas où parfois vous ne les connaissez pas, il est toujours utile de suivre les publications faites par la DGT.