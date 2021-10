16/10/2021

Il semble que la société « Tesla » de l’ingénieur milliardaire Elon Musk soit en difficulté en raison d’une enquête par la NHTSA américaine (National Highway Traffic Safety Association). Que faut-il enquêter ? L’un des éléments les plus attrayants des voitures Tesla, le pilote automatique.

La plus haute agence américaine de sécurité routière analysera si ce supplément est sûr et fonctionne correctement. L’affaire a été ouverte après onze accidents documentés dans lesquels Tesla et des véhicules d’urgence ont été impliqués.

La thèse actuellement traitée par l’organisme fédéral est que le système de conduite semi-autonome ne fonctionne pas correctement et a des difficultés à identifier certaines situations, notamment celles impliquant des véhicules ou des éléments utilisés par les véhicules d’assistance routière. Sur ces onze accidents, une personne est décédée et 17 autres ont été blessées. TTout cela signifie que près de 800 000 voitures de société, exactement 765 000, passera sous l’œil vigilant des autorités nord-américaines.

Pour le moment, il n’y a plus de données de l’enquête et quelles répercussions cela pourrait avoir pour l’entreprise de Musk à moyen et long terme.