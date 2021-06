La DGT annonce de nouveaux défauts graves qui pourraient faire que votre voiture ne passe pas l’ITV | Moteur

La Direction Générale de la Circulation a augmenté le niveau de gravité de certaines pannes dans la voiture qui se traduira désormais par le non-passage de l’ITV et l’interdiction au véhicule de circuler sur la voie publique.

Ce qui était autrefois des échecs mineurs, au 1er juin la DGT a commencé à les considérer comme sérieux dans l’ITV. Tous les véhicules qui passeront cet examen dorénavant devront tenir compte de ces trois échecs s’ils ne veulent pas se voir interdire la circulation sur la voie publique.

Le nouveau Manuel de procédure ITV (version 7.5.0) est entré en vigueur cette semaine. Avec lui, trois changements sont lancés qui déterminent si la voiture passe ou non l’ITV. Il maintient également des mesures de sécurité contre le COVID-19 et des modifications sont appliquées à l’immatriculation des véhicules en provenance du Royaume-Uni.

Les trois défaillances considérées comme graves sont les suivantes :

Quelconque défaut de fonctionnement du système ABS (freins antiblocage), était auparavant considérée comme légère. Le possible détachement des rétroviseurs. La possibilité de vérifier les données du permis de conduire via le registre général des véhicules de la direction générale de la circulation (DGT), s’ils n’ont pas été présentés lors de l’examen.

La DGT a envoyé un avis précisant que l’enregistrement du radar mobile par l’utilisateur serait illégal et qu’il pourrait avoir des conséquences si une réforme législative était menée.

Il est important de se rappeler que si notre véhicule Défaut de passer l’ITV en raison d’un échec considéré comme grave, il est interdit de circuler sur la voie publique et il ne peut être amené qu’en atelier pour réparation immédiate. Nous disposerons d’un délai de deux mois pour renouveler l’inspection.

Un autre changement à saisir en vigueur ce 1er juin est le nouveau processus d’inscription pour véhicules du Royaume-Uni qui veulent s’inscrire en Espagne. Ils seront considérés comme des véhicules en provenance de pays tiers, ils doivent répondre aux nouvelles exigences et effectuer les procédures d’importation nécessaires.

Enfin, le nouveau manuel de procédures ITV maintient les mesures d’hygiène et de prévention qui ont été mises en place l’année dernière en raison de la pandémie garantir la sécurité des utilisateurs et des opérateurs dans les installations. Parmi ces mesures figure l’utilisation d’EPI pour accéder aux véhicules utilitaires de plus de 3 500 kg et aux bus lors de contrôles d’émissions supplémentaires.