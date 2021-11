La DGT annonce des nouvelles importantes sur l’avenir des labels environnementaux de votre voiture | Moteur

Comme il n’y a pas de consensus concernant la modification des vignettes environnementales, leur modification est reportée, mais il a été question de la création d’une note D.

En 2016, les labels environnementaux qui définissent la qualité environnementale des émissions de notre véhicule ont été mis en place. Ils ont été rapidement établis et d’un simple coup d’œil vous pouvez connaître la cote de notre voiture.

Récemment, il avait été commenté que des modifications allaient être apportées à ce système, mais le directeur de la Direction générale de la circulation (DGT), Pere Navarro, a annoncé que les changements sont reportés car il n’y a pas eu de consensus.

Le II Symposium de l’Observatoire de la mobilité a laissé de côté ce qui allait être l’une des nouveautés les plus importantes de la DGT pour cette 2021. Une réforme sur la distinction des véhicules était à l’étude de plus en moins polluantes, mais il n’y a pas eu d’accord.

Il n’est pas exclu qu’à l’avenir un nouveau label avec une note D soit inclus ou que l’exigence du label ZERO soit augmentée, mais ces modifications n’arriveront pas pour le moment.

La DGT a réalisé une étude dans laquelle la réforme est approuvée mais il a été considéré que « ce n’était pas le moment opportun ». Avec la crise des semi-conducteurs (qui permettrait de créer des véhicules moins polluants), on a tenté d’éviter d’aggraver les difficultés du secteur automobile.

Quelles allaient être les réformes ?

Il existe actuellement quatre catégories (B, C, ZERO et ECO) entre les labels environnementaux. Ils allaient subir certains changements dans lesquels l’inscription dans l’étiquetage ZÉRO serait durcie.

En outre, les conditions d’obtention de la note ECO changeraient. Les véhicules à moteur hybrides légers de 600 chevaux et les motos conformes à la norme antipollution Euro 5 devaient être autorisés à entrer dans cette catégorie écologique.

Les catégorie D, qui reconnaîtrait les voitures récemment immatriculées et qu’elles polluent moins que celles de l’essence de 2007. Ces dernières ont une cote C et celles d’avant 2007 sont laissées sans étiquetage afin qu’elles soient éliminées du parc automobile.

En principe, Ce sera à partir de la prochaine législature lorsque ces modifications sont apportées à l’étiquetage. Cela dépendra de qui est encore en charge du Gouvernement et de la DGT à ce moment-là, mais on considère qu’un plus grand consensus sera obtenu.

Pour le moment, les vignettes environnementales ne seront pas modifiées, ce qui permet aux constructeurs de continuer à moderniser leurs véhicules.