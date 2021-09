La DGT clarifie une nuance importante sur la validité du port du permis de conduire et des papiers de voiture sur le mobile | Moteur

in

L’application miDGT a été bien accueillie et facilite l’accès à la documentation, mais lors de son utilisation, nous devons prendre en compte certains aspects.

Au-delà des nombreux changements que nous vivons dans nos routes et nos villes, comme les limitations à 30 km/h, la DGT fait un pari important selon les époques. La numérisation a été mise en œuvre et le meilleur exemple est l’application qu’ils ont lancée et qui peut remplacer la documentation physique.

Il suffit de lire l’analyse de l’application miDGT publiée dans Autobild pour voir toutes ses fonctions et avantages, mais il y en a trois qui ont été classés comme les principaux : connaître toute notification, faire de la paperasse avec Traffic et, surtout, il remplace une certaine documentation.

Dans l’application miDGT le permis de conduire et les papiers du véhicule sont inclus. Dans le cas où ils sont demandés, vous pouvez les enseigner via l’application, ainsi l’oubli est terminé. Bien qu’une nuance doive être notée à ce sujet.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

La DGT a clarifié via le compte Twitter un détail qu’il faut toujours prendre en compte : la numérisation est vécue en Espagne, mais pas dans d’autres pays. Les négociations avec les autres nations sont plus lentes et miDGT n’est pas approuvé pour une utilisation comme moyen d’afficher la documentation.

Pour l’instant, si vous voyagez en dehors de l’Espagne vous devrez porter les papiers comme d’habitude, car s’ils le demandent, cela ne fonctionnera pas avec l’application, comme ils l’ont partagé dans un tweet.

Avez-vous déjà téléchargé l’application gratuite #miDGT ? Il vous permet d’emporter le permis de conduire et les papiers du véhicule🚘🛵 sur votre mobile. Vous pouvez également effectuer des procédures de circulation. ℹ️Vérifiez ici comment faire et les services disponibles ▶️https : //t.co/l3D4Kn9tVr pic.twitter.com/K11jKQdoEO – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 8 septembre 2021

Dans tous les cas, nous vous recommandons de toujours emporter vos papiers dans la voiture pour ce qui pourrait arriver. Par exemple, si vous manquez de batterie dans votre mobile Il n’y aura aucun moyen d’utiliser l’application ou de prouver que vous avez un permis ou qu’il s’agit de votre voiture.

En tout cas, Il ne fait jamais de mal de se souvenir d’aspects auxquels on ne pense pas toujours. L’application DGT est très utile et de nombreux conducteurs s’y sont habitués, mais elle n’est pas encore valable en dehors de l’Espagne.