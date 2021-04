La DGT confirme le jour où les feux V-16 peuvent être utilisés pour remplacer les triangles dangereux | Moteur

La fin des triangles est proche. Nous savons déjà quand nous pourrons enfin utiliser les nouveaux feux V-16, beaucoup plus confortables et sûrs.

Les triangles controversés n’ont cessé de susciter la polémique depuis leur approbation. La nécessité de sortir sur la route pour les placer, parfois dans l’obscurité ou sous la pluie ou le brouillard, avec de sérieux risques d’écrasement, a provoqué de nombreux accidents.

Heureusement, son utilisation prend fin. La DGT a approuvé son remplacement par les feux V-16, et enfin nous savons le jour où nous pourrons commencer à les utiliser, comme nous le dit notre collègue Noelia López dans Auto Bild.

Enfin, la DGT a confirmé que Nous pourrons utiliser les lampes V-16 à partir du 1er juillet. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer avec les triangles jusqu’au 31 décembre 2025. Mais en 2026, ils seront déjà interdits. Bien que voyant combien les lumières V16 coûtent peu, Je suis sûr que la plupart des conducteurs les utiliseront beaucoup plus tôt.

Lampe de poche V16: notez ce nom car il sera l’un des plus écoutés dans les mois à venir avec l’entrée en vigueur de la nouvelle règle d’assistance routière.

La V16 C’est le nouveau feu que la Direction générale de la circulation a approuvé pour remplacer les triangles de secours. Il fait partie du nouvel arrêté royal d’assistance routière, une série de mesures avec lesquelles Pere Navarro et son équipe tenteront de réduire le taux d’accidents dans ce secteur.

Il s’agit de un signal lumineux magnétique qui est placé sur le toit du véhicule lorsque nous devons nous arrêter sur la route. L’avantage par rapport au triangle est que vous n’avez pas besoin de sortir de la voiture pour la mettre, il n’y a donc aucun risque d’être écrasé, comme cela s’est malheureusement produit à plusieurs reprises avec des triangles d’urgence.

Cela est composé de une lampe de poche et une balise clignotante à 360 degrés avec une lumière LED si brillante qu’elle peut être vue à un kilomètre de distance.

Help Flash est la lampe de pré-signalisation V16 qui prendra le relais des triangles de sécurité cette année, et que vous pouvez désormais acheter et utiliser. Il est approuvé par la DGT.

Pas besoin de le connecter par câble, ou par boutons poussoirs ou quoi que ce soit de ce genre. Conçu pour les urgences, il vous suffit de le placer sur une surface métallique pour qu’il s’allume automatiquement.

La chose normale est de le mettre dans la partie la plus haute du véhicule, comme le toit ou sur le côté, mais comme il est magnétique Il est également très utile d’éclairer une roue si vous avez crevé la nuit, ou si vous avez endommagé un phare.

La Hero Driver LED est une lampe de secours V16 approuvée par la DGT qui se distingue par sa puissance un peu plus élevée que les autres lampes, en plus d’avoir une batterie rechargeable.

Ils utilisent généralement une pile alcaline 9 V commerciale de type 6LR61 ce qui garantit une autonomie d’environ 2 heures avec la lampe flash blanche, et 5 heures avec la lampe clignotante. Cette batterie est très facile à trouver dans n’importe quel magasin, et comme elle n’est pas sulfatée, elle peut rester dans la boîte à gants jusqu’à 4 ans et ne se décharge pas.

En outre la plupart de ces lampes ont une protection IP-44 contre l’eau et la poussière.

Si vous en avez déjà un, vous pourrez vous débarrasser du triangle pour toujours à partir du 1er juillet.