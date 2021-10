La DGT contrainte de démentir un canular qui se répandait rapidement | Moteur

Alcolock, l’éthylotest intelligent que la DGT souhaite commencer à mettre en œuvre dès l’année prochaine, ne sera obligatoire que pour un type de conducteur spécifique.

L’objectif de la DGT est que, d’ici 2050, il n’y ait aucun accident mortel de la circulation, et en plus de durcir de nombreuses sanctions telles que les excès de vitesse, elle entend également établir ce qu’ils ont appelé un éthylotest intelligent que certains pilotes devront être achetés en 2022.

Et on dit de « certains conducteurs », car des informations erronées ont été diffusées sur les réseaux sociaux, et cet appareil ne s’adresse qu’à un utilisateur bien précis pour son utilisation obligatoire au 6 juillet 2022, et dans le cadre d’une réforme du code de la route qui n’a pas encore été approuvée.

Et c’est que comme nous vous l’annoncions dans notre actualité originale, cet éthylotest intelligent (Alcolock) Il sera obligatoire uniquement pour les chauffeurs professionnels à partir du 6 juillet 2022, et pour le moment, il n’est pas clair que ce sera obligatoire pour le reste des pilotes plus tard.

Bonjour, en effet, cela est UNIQUEMENT destiné aux chauffeurs professionnels et s’inscrit dans le cadre de la réforme de la loi qui n’a pas encore été approuvée. Les salutations. – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 19 octobre 2021

Au vu des rumeurs, notamment tirées du prix de cet appareil qui pourrait avoisiner les 1000 euros et que beaucoup ne veulent pas acheter, la Direction générale de la circulation a tenu à préciser dans un tweet qu’effectivement, l’éthylotest intelligent est UNIQUEMENT destiné aux conducteurs professionnels et fait partie d’une réforme de la loi qui n’a pas encore été adoptée.

Pour rappel, les conducteurs professionnels ne peuvent dépasser 0,15 milligramme par litre d’air respiré et, en cas de dépassement, les agents de la circulation pourraient infliger des amendes financières de 500 euros et la perte de 4 points du permis, cela pourrait même être considéré comme un délit pénitentiaire de 3 à 6 mois.

En tout cas, c’est une proposition qui fonctionne déjà avec un assez bon succès dans d’autres pays de l’Union européenne, sa mise en place est donc un pas de plus pour rendre nos routes beaucoup plus sûres.