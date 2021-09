La DGT durcit les amendes pour l’utilisation du mobile et ce gadget Xiaomi peut vous aider à en éviter plus d’un | Moteur

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Compte tenu du durcissement des sanctions, il est conseillé de prendre des mesures pour éviter d’avoir à décrocher le mobile en conduisant.

Le mobile fait partie de notre quotidien et nous en avons besoin pour communiquer, travailler et jouer. Mais la vérité est que lorsque nous allons en voiture, nous devrions complètement oublier le smartphone. Et si nous ne le faisons pas, la DGT s’est chargée de mettre les moyens nécessaires pour nous imposer une amende. En réalité, une nouvelle mesure de la DGT facilitera la prise de l’amende.

Désormais, nous ne sommes pas seulement condamnés à une amende pour le fait d’utiliser le mobile, mais le seul fait de le tenir dans la main est déjà un motif d’infraction. Et la vérité est que le fait que la DGT durcisse les sanctions pour l’utilisation des téléphones portables n’est pas quelque chose à critiquer, même si parfois les efforts de collecte des taxes des responsables de la circulation sont remis en question. est le support mobile est idéal pour éviter les amendes et coûte quelques 29 euros sur AliExpress avec livraison en Espagne en seulement 5 jours.

Chargeur de voiture sans fil Xiaomi

C’est le support de voiture pour le mobile Xiaomi, et il a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Il est fixé à la grille de ventilation, Il est vraiment utile de pouvoir y laisser le mobile facilement dès que l’on monte dans la voiture. Les pinces sont ajustées pour que le mobile ne tombe pas, même si on fait un mouvement un peu agressif derrière le volant.

est support de téléphone portable pour voiture Xiaomi Il se démarque notamment car, en plus d’être un support, c’est un chargeur sans fil. Cela signifie que nous n’avons rien à faire de plus pour que la batterie de notre mobile se charge. Nous n’aurons qu’à le sortir de la poche en montant dans le véhicule, et le laisser dans le support.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Grâce à cela, nous économisons également l’étape de devoir le connecter par câble à la prise allume-cigare du véhicule, ce qui est assez courant si nous travaillons dans la rue ou voyageons beaucoup. De cette façon, nous réduisons les différentes occasions dans lesquelles nous pourrions commettre une infraction pour avoir porté le mobile à la main et qui pourrait entraîner une amende importante.

Les le prix du support Xiaomi est d’environ 29 euros sur AliExpress, et c’est un achat idéal si vous recherchez un support très complet de par ses caractéristiques et de qualité. Une meilleure option que d’acheter des supports bon marché l’un après l’autre pendant que nous les cassons.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.