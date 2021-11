La DGT étudie l’introduction d’un permis de conduire pour les jeunes de 16 ans

22/11/2021

Le à 22:52 CET

PE

Révolution à la DGT. Comme l’ont confirmé des sources du département dirigé par Pere Navarro à Europa Press, la Direction générale de la circulation étudie la possibilité de créer une nouvelle catégorie de permis de conduire en Espagne, appelée B1 et destinée à jeunes à partir de 16 ans.

Cette carte, proposée par le cabinet de conseil Pons Seguridad Vial et l’Association des entreprises pour le développement et la promotion de la mobilité électrique (Aedive), permettrait aux jeunes conduire des quadricycles dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 ou 550 kilogrammes, dans le cas des véhicules destinés au transport de marchandises, (à l’exclusion de la masse des batteries pour véhicules électriques), et avec un moteur dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 15 kilowatts (kW).

La proposition des deux organisations vise à intégrer les normes européennes d’accès à la mobilité dans la réglementation espagnole, où le permis B1 a déjà été adopté et testé avec succès par certains des pays voisins comme le Portugal, l’Italie, la France et le Royaume-Uni.

Selon les estimations des deux entités, basées sur les données de l’Institut national de la statistique (INE), ce nouveau permis de conduire donnerait la possibilité d’un premier accès à la mobilité électrique à environ un million de personnes chaque année.

Un accès « rationnel et échelonné » à la mobilité électrique

Selon lui, l’un des principaux avantages de la mise en œuvre du B1 à court terme serait la sécurité accrue lors des déplacements, puisque ce permis permettrait « un accès rationnel et décalé à la conduite des automobiles, et une alternative de mobilité plus sûre aux moyens de transport traditionnels », selon Pons Seguridad Vial.

Un autre avantage du permis B1 est que le quadricycle L7 partage des caractéristiques de sécurité avec les véhicules de catégorie M, le véhicule conventionnel pour le transport de personnes.

en outreCes véhicules présentent un élément fondamental de sécurité qui n’est pas disponible dans les quadricycles de catégorie L6, tout comme l’agencement des structures de protection contre le retournement (ROPS).

Pons et Aedive soulignent que, pour la période 2020-2024, le règlement (UE) 2019/631 confirme les objectifs d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) du parc automobile de l’Union pour les voitures en 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Selon les entités, la plupart des quadricycles lourds sont électriques, ils répondent donc aux Normes d’émission européennes et mise en place du permis B1 ce serait la meilleure alternative pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris avec l’objectif d’atténuer le changement climatique.

De l’avis de Ramón Ledesma, conseiller de Pons Seguridad Vial, « Les directives européennes dressent une typologie des véhicules et des permis de conduire pour les zones urbaines qui, comme d’autres pays l’ont déjà fait, ont de plus en plus de sens à mettre en œuvre ». « Le permis B1 permet la conduite de petits véhicules électriques qui nécessitent peu d’énergie pour se déplacer et avec une vitesse limitée à 90 kilomètres par heure », souligne-t-il.

Pour le directeur général d’Aedive, Arturo Pérez de Lucia, le permis de conduire B1 offrirait « des avantages importants pour la mobilité électrique en Espagne en termes de notoriété ». « Il touchera un jeune public qui demain fera partie du trafic et aura été surmonter les barrières actuelles de l’ignorance autour du véhicule électrique, en faisant un public sensibilisé à une conduite efficace et sûre », souligne-t-il.

Il indique également qu’« il permettra le développement de modèles économiques basés sur la mobilité électrique partagée qui offrent des véhicules plus sûrs et plus confortables à un public jeune qu’actuellement. Vous ne pouvez accéder qu’au permis moto A1″.

Enfin, Pérez de Lucia souligne que cette mesure « favorisera la développement de l’industriel basé sur ce type de véhicule par des entreprises espagnoles qui cherchent à développer des usines pour les produire dans notre pays, favorisant la compétitivité « .