La DGT explique ce qui se passe si vous avez un accident avec une voiture qui n’a pas d’assurance | Moteur

La Direction générale de la circulation résout l’un des doutes les plus courants parmi les conducteurs et enseigne ce qu’il faut faire au cas où notre véhicule n’aurait pas d’assurance et que nous aurions subi un accident.

Lorsque nous prenons le volant d’un véhicule, des doutes peuvent surgir. Beaucoup de doutes. Et c’est quelque chose de logique puisqu’il y a des milliers de variables et d’hypothèses que nous devons prendre en compte une fois que nous sommes sur la route.

Le fait est que, pour ne pas devenir fou, nous ne pouvons pas simuler toutes les situations et tous les problèmes, mais nous continuons notre chemin et si un problème survient nous verrons comment le résoudre.

Heureusement pour nous, il y a la Direction générale de la circulation (DGT), qui pose ces questions qui nous tourmentent tant et, en plus, elles y répondent. Ils ne mettent pas seulement des amendes, ils aident aussi.

ET que faire lorsque nous sommes impliqués dans un accident et que notre voiture n’a pas d’assurance, que ce soit notre faute ou celle de l’autre véhicule, c’est l’une des questions auxquelles ils nous répondent à travers leur magazine officiel.

Que se passe-t-il si cela a causé un accident et ma voiture n’a pas d’assurance ? Dans le cas où le conducteur d’un véhicule non assuré est responsable d’un accident, Le Consortium d’indemnisation des assurances (CCS) est responsable des dommages matériels et personnels de réclamer ultérieurement une indemnisation à la fois au conducteur du véhicule non assuré et à son propriétaire.

De plus, le conducteur du véhicule non assuré et responsable de l’accident peut tomber une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 euros.

Et dans l’autre cas, que se passe-t-il si j’ai un accident avec un véhicule non assuré et que je ne suis pas responsable ? L’assurance obligatoire du véhicule responsable de l’accident nous indemniserait des dommages matériels et personnels. Mais nous serons sanctionnés d’une amende comprise entre 600 € et 3 000 €.

A quoi s’ajoute que le véhicule sera immobilisé, puisque comme précédemment nous vous rappelons que circuler sans assurance est interdit.

Comme l’explique la DGT, prendre la voiture sans assurance n’est pas une bonne idée. En aucun cas, outre le fait que l’on peut être ruiné à vie au cas où l’on provoquerait l’accident. Maintenant, soyez prudent avec les radars de section.