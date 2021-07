La DGT explique comment bien faire l’un des parkings qui complique le plus la vie de nombreux automobilistes | Moteur

Le stationnement en ligne est toujours un problème pour de nombreux conducteurs, même s’ils ont un permis de conduire depuis des années, c’est pourquoi la DGT souhaite les aider.

Tous les conducteurs se sont déjà demandé s’il fallait commencer à manœuvrer dans un parking qu’ils ont vu ou s’il fallait en chercher un plus grand et plus confortable. Ce n’est pas quelque chose d’étrange et il y en a beaucoup qui continuent de souffrir au démarrage des mouvements pour se garer en file.

La première chose à savoir est que au volant tout se fait avec de la pratique : il faut sacrifier quelques fois pour s’y habituer aux manœuvres et savoir garer la voiture le plus rapidement possible. Mais il existe aussi une série d’astuces utiles à tous les conducteurs et la DGT a souhaité les partager.

À la fois à travers ce tweet et dans leur magazine officiel, ils ont publié quelle est la meilleure façon de se garer en ligne et Pour y parvenir, 7 étapes doivent être suivies.

L’espace dont vous disposez, la distance par rapport aux autres véhicules, le laisser en file et non loin du trottoir, la circulation arrêtée pendant que la manœuvre est en cours… Il y en a beaucoup facteurs qui sont pris en compte et qui mettent parfois les conducteurs mal à l’aise, mais avec ces 7 marches de la DGT il est possible de se garer sans problème majeur.

Signalez la manœuvre à l’avance. Alignez le dossier de siège arrière avec pare-chocs du véhicule en stationnement. Tournage en marche arrière le volant au trottoir. Sauvegarder voir le pare-chocs du véhicule dans le rétroviseur garé derrière. Tourner le volant en sens contraire et continuer à reculer. Avancer si c’est très proche du véhicule arrière. Mettez le frein à main.

Comme il semble, sur la théorie tout semble simple, bien que l’on sache que plus tard dans la pratique, des problèmes peuvent survenir et que ces directives ne fonctionnent pas à 100 %. Malgré tout, ces conseils ne manqueront pas d’aider ceux qui hésitent le plus lorsqu’ils doivent se garer en ligne.