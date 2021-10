La DGT explique comment conduire dans la voie qui suscite le plus de doutes chez les conducteurs | Moteur

Lorsque nous roulons à la périphérie d’une grande ville et que nous voyons une voie vide, notre impulsion est d’y entrer et de gagner quelques minutes sur le chemin du travail. La question est, pouvons-nous l’utiliser? La DGT nous l’explique.

Ceux d’entre nous qui conduisent tous les jours se retrouvent souvent dans des situations où nous ne savons pas vraiment comment agir. C’est normal, nous avons quitté l’auto-école il y a plusieurs années et le cerveau efface des choses.

Pour cette raison, la DGT aimerait nous rappeler de temps en temps ce qu’il faut faire sur la route, avec des vidéos démonstratives et des graphismes simples qui rafraîchissent la mémoire sans avoir à y passer beaucoup de temps.

Et le dernier conseil qu’ils nous ont donné concerne la voie BUS HOV, cette invention qui commence quand les routes sont pleines de voitures et qu’il faut décongestionner.

Les voies à forte occupation #BUSVAO sont réservées aux voitures à deux occupants ou plus, aux motos et aux bus. Le libre accès est également autorisé aux voitures avec le label environnemental ZERO Emission. Respectez-les. Ils contribuent à améliorer le trafic de chacun.#ConviveYRespeta👍 pic.twitter.com/vpSIPyKAjo

