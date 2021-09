La DGT explique la signification de ce fameux signal que presque aucun conducteur ne comprend | Moteur

Les dizaines de panneaux de signalisation font oublier aux conducteurs les plus étranges pour conserver le sens de ceux que nous voyons dans notre vie de tous les jours. C’est pourquoi la DGT a pris la peine de nous rappeler ce que signifie ce signal difficile à trouver.

Ce à quoi nous sommes habitués en Espagne, c’est de voir des panneaux de signalisation en forme de cercle rouge avec un fond blanc et un numéro noir à l’intérieur. Oui, nous parlons des panneaux de vitesse, les plus courants sur nos routes.

A leurs côtés on pourrait citer les panneaux STOP, céder le passage, pas de parking, pas de virage à droite, danger de fortes rafales de vent, zone de danger d’accidents…

Les plus courants sont faciles à identifier et à connaître, car nous les voyons généralement quotidiennement et, en plus, ils sont généralement assez descriptifs en raison du dessin / de l’image. Le problème vient lorsque le signal n’a aucun sens apparent et, pour aggraver les choses, nous ne l’avons pas vu depuis que nous avons obtenu la licence de conduite.

Heureusement, la Direction générale de la circulation fait généralement jeux sur leurs réseaux sociaux pour nous rafraîchir la mémoire avec des signaux qui, comme ils le savent bien, ne sont pas connus de la plupart des conducteurs.

Et parmi les signaux les plus curieux qu’ils ont partagés cette année, celui qui a été publié la semaine dernière c’est l’un des moins connus d’Espagne, bien qu’il soit généralement observé en dehors de nos frontières.

Parmi les options qui nous sont proposées dans la DGT figurent : À) Route sur laquelle vous devez céder le passage aux véhicules venant de la droite ; B) Voie publique d’attention préférentielle; C) Route avec priorité aux intersections sur les véhicules circulant sur une autre route.

Et, comme certains d’entre vous le savent sûrement, la réponse est C) Route avec priorité aux intersections sur les véhicules circulant sur une autre route. Ce qui signifie que lorsque vous descendez une route et que ce panneau apparaît, vous avez la préférence sur n’importe quelle intersection.

Bien qu’il soit vrai qu’il soit très rare d’en voir en Espagne, de nombreux utilisateurs de Twitter ont averti que pour ceux qui voyagent en Europe, ce signal est assez courant, alors ne le perdez pas de vue au cas où vous quitteriez le pays en voiture lors de vos prochaines vacances.